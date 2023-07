Oppenheimer é oramai in sala da una settimana ed é già un successo dal giorno uno, sia per il pubblico più generalista che per i fan del regista, e sono proprio questi ultimi che stanno arrivando a spendere cifre folli pur di riuscire a vedere il film nel formato pellicola 70mm IMAX.

Questo formato é infatti disponibile in soli 25 cinema in tutto il Nord America e questo ha portato molti fan a spendere qualsiasi cifra pur di ottenere un biglietto per l’esclusivo formato: da un post su Craigslist (visibile qui di seguito da Twitter) si possono vedere 8 posti in vendita al AMC Lincoln Square 13 di Manhattan per 1400$.

We are so back pic.twitter.com/Aefa3afGn5 — Huge Ma (@turbovax) July 24, 2023

Nonostante il post on questione sia stato in seguito cancellato, molti altri ne sono stati creati e altri siti come eBay si possono trovare biglietti in vendita a partire da 499$ l’uno.

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

