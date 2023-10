Abbiamo già citato la chiacchierata a tre fatta dal team responsabile di Oppenheimer, il regista Christopher Nolan, la produttrice – e moglie del regista – Emma Thomas e lo scrittore Kai Bird, autore di American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, il libro su cui si basa il kolossal campione d’iincassi uscito lo scorso 23 agosto nelle sale italiane.

Lo abbiamo fatto riportando quello che Nolan ha detto a proposito di Taylor Swift e del suo The Eras Tour (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora citiamo quello che Kai Bird ha espresso in merito a quella che, secondo alcuni, è una delle più gravi carenze di Oppenheimer: il non aver mostrato la devastazione delle bombe atomiche lanciate su Hiroshima e Nagasaki. Lo scrittore spiega che, secondo lui, non era necessario farlo e, anzi, si sarebbe finito per banalizzare la tragedia:

Nello specifico, so che alcuni critici hanno suggerito che, in qualche modo, il film avrebbe dovuto mostrare cosa è successo alle persone a Hiroshima e Nagasaki. Personalmente, non sono d’accordo. Credo che se avessimo mostrato vecchi filmati della devastazione della città di Hiroshima fatte poche settimane dopo il bombardamento, avrebbe banalizzato ciò che era accaduto. Tutto quello che il pubblico avrebbe visto sono questi edifici distrutti.

Oppenheimer: la critica di Spike Lee

Qualche giorno fa, anche Spike Lee ha mosso ad Oppenheimer un appunto basato sul fatto che Nolan non si è minimamente soffermato sugli effetti delle bombe. Il regista di Mo’ better blues ha apprezzato molto il film, eppure ha detto che il collega avrebbe dovuto osare un po’ di più:

Chris Nolan con Oppenheimer ha dimostrato di essere un regista enorme, bravissimo. Un ottimo film. Ho fatto vedere (Dunkirk, ndr.) nella mia classe di cinema. Quello che sto per dire non è una critica. È un commento. Quanto è dura Oppenheimer? Se vedo un film come quello che dura tre ore, mi sarebbe piaciuto vedere qualche minuto in più su cosa sia successo al popolo giapponese. Le persone sono state vaporizzate. Molti anni dopo, le persone sono radioattive. Non è che non avesse il potere di farlo. Può dire alle major cosa desidera fare. Mi sarebbe piaciuto che alla fine del film mostrasse cosa ha fatto, lasciando cadere quelle due bombe nucleari sul Giappone. Ma intendiamoci: tutto questo è amore. E scommetto che potrebbe dirmi alcune cose che cambierebbe su Fa’ la cosa giusta e Malcolm X.

