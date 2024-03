Oppenheimer di Christopher Nolan è il film degli Oscar 2024 per cui sono stati spesi più soldi in spot promozionali nel periodo che va dal 1 gennaio 2023 al 29 febbraio 2024

Stando ai dati raccolti da iSpot (qui i dettagli), la Universal Pictures ha sborsato ben 25,7 milioni di dollari tra spot televisivi e in streaming per promuovere la pellicola (si tratta di una cifra che corrisponde al valore mediatico stimato). In senso diametralmente opposto troviamo tre candidati al premio Oscar come Miglior film per cui invece non si è investito neanche un dollaro, ovvero Past Lives, La zona d’interesse e Anatomia di una caduta.

Naturalmente il budget impiegato per la trasmissione di spot pubblicitari non è un indicatore di chi sarà a ottenere la statuetta dorata domenica sera. Infatti, il vincitore del 2023, Everything Everywhere All At Once distribuito da A24 non è stato promosso affatto sulla tv nazionale statunitense.

Dopo Oppenheimer, nella classifica dei film da Oscar con le spese promozionali maggiori troviamo Killers of the Flower Moon, per cui Apple ha investito 17,8 milioni di dollari. A seguire Barbie con 9,6 milioni, e poi The Holdovers, American Fiction, Povere creature! e Maestro con cifre comprese tra i 4 e i 6milioni di dollari.

Ecco la classifica completa:

Nella classifica integrale, a trionfare c’è Fast X con 32,4 milioni di dollari, seguito da The Flash e da Prendi il volo.

