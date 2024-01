Florence Pugh ha parlato dell’incidente tecnico avvenuto sul set dell’acclamato film di Christopher Nolan Oppenheimer quando stava girando la ben nota scena di sesso insieme a Cillian Murphy.

L’attrice ha partecipato a un panel che la Universal ha organizzato per la campagna For Your Consideration di Oppenheimer. Vi ricordiamo che l’acclamato lungometraggio, che ha ottenuto un grandissimo successo di critica e pubblico, concorrerà difatti in ben tredici categorie agli Oscar. (TUTTE LE NOMINATION AGLI OSCAR 2024).

L’aneddoto raccontato da Florence Pugh vede, come “co-protagonista”, una macchina da presa che “ha deciso” di rompersi proprio quando stava lavorando con Cillian Murphy alla scena intima fra i loro rispettivi personaggi, Jean Tatlock e Oppenheimer.

Nel bel mezzo della nostra scena di sesso, la macchina da presa si è rotta. Nessuno lo sa, ma è accaduto proprio questo. La nostra macchina da presa si è rotta quando eravamo entrambi nudi, un tempismo davvero poco ideale! Cillian ed io siamo in questa stanza, insieme. È un set chiuso, quindi entrambi teniamo i nostri corpi così (spiega Florence Pugh avvolgendo le braccia attorno a sé, ndr.).

L’attrice aggiunge poi che, quando è arrivato il “dottore” della telecamera, ha pensato “è il momento giusto per imparare qualcosa” e ha poi domandato al tecnico quale fosse il guasto.

Mentre il pubblico presente al panel rideva per l’accaduto, la star ha aggiunto divertita:

Sei tu che ti crei i tuoi momenti! Quindi stavo li che chiedevo “Amico, cosa succede qui con l’otturatore?”

Poi sull’atmosfera respirata sul set della pellicola dice inoltre:

Ogni persona su quel set era così competente e pronta a realizzare questo film che non c’è stato un singolo momento noioso. È stato tutto incredibile. Sembrava che fossimo fortunati a poterci lavorare in ogni secondo della giornata.

