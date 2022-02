, la star della serie Tv The Boys ( ECCO LA SCHEDA DELLO SHOW ) è entrato a far parte del cast di, la nuova pellicola che verrà diretta da

La notizia ci arriva dalle pagine di Deadline. Jack Quaid si aggiunge a un cast che comprende nomi molto noti di Hollywood come Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett e Cillian Murphy, chiamato da Christopher Nolan a vestire i panni del protagonista del film, lo scienziato J. Robert Oppenheimer. L’ultimo aggiornamento di casting risale a una decina di giorni fa e riguardava l’ingaggio di Dane DeHaan, attore che ritorna sulle scene dopo una breve pausa dal mondo del cinema (i dettagli della sua parte non sono ancora noti).

Il magazine di cinema specifica che, come nel caso del poc’anzi citato DeHaan, anche per quanto riguarda Jack Quaid non si conoscono le specifiche del ruolo che è stato chiamato a interpretare.

Prima di vederlo in Oppenheimer, Jack Quaid tornerà nella terza stagione di The Boys prevista per giugno. La data di debutto è stata svelata a inizio gennaio con un teaser che potete vedere in questo articolo. Di recente, l’attore ha fatto parte del cast del nuovo Scream (LEGGI LA RECENSIONE), il cui successo commerciale ha convinto la Paramount ad annunciare il via libera al sesto episodio.

Il nuovo film di Christopher Nolan sarà prodotto dalla Universal e arriverà nei cinema il 21 luglio del 2023. Le riprese dovrebbero cominciare a breve, con un budget – ancora non confermato – che dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di dollari.

Cosa ne pensate del nuovo, già attesissimo film di Christopher Nolan e dell’importante cast chiamato a raccolta dal filmmaker? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto!