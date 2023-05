In Oppenheimer, nuovo atteso film di Christopher Nolan in arrivo in estate (GUARDA IL TRAILER), Cillian Murphy interpreta il protagonista del titolo, celebre fisico creatore della bomba atomica. Accanto a lui, troveremo Matt Damon e Emily Blunt, che, in un’intervista al New York Times, hanno lodato la dedizione e l’interpretazione del collega. Ecco quanto dichiarato:

Damon: [Oppenheimer è stato] una maratona. Quando sei al centro di un film di quella portata, girando sette scene in un giorno, ci vogliono una concentrazione, un’attenzione e una dedizione differenti. È bellissimo vedere qualcuno che si dedica completamente a questo. Blunt: [Murphy] conduce con verità, non è un attore che sembra innaturale. Non ci sono molte persone che possono apparentemente non fare nulla ed essere magnetiche come lui. E non si tratta solo di quei raggi laser sul suo viso! Ha pensato a ogni dettaglio. Questo film esplora non solo il trauma di vivere con un cervello come quello di Oppenheimer, ma anche quello che si fa con questo e fino a che punto si è disposti a spingersi. Cillian è bravissimo a interpretare questa ambiguità di intenzioni.

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin.Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero.

FONTE: New York Times

