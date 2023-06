Della sceneggiatura di Oppenheimer scritta in prima persona da Christopher Nolan abbiamo già parlato qualche settimana fa riportando le considerazioni di chi ha dovuto dare vita a questo specifico punto di vista, ovvero Cillian Murphy, l’attore che il filmmaker ha voluto come interprete del noto fisico (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In una nuova intervista rilasciata a Empire, Christopher Nolan è voluto tornare a commentare la sua decisione d’impiegare la prima persona nello scrivere la sceneggiatura di Oppenheimer:

Ho effettivamente scritto in prima persona, cosa che non avevo mai fatto prima. Non so se qualcun altro l’abbia mai fatto prima. Ma il punto è che, con le sequenze a colori, che costituiscono la maggior parte del film, tutto è raccontato dal punto di vista di Oppenheimer, stai letteralmente guardando attraverso i suoi occhi. È una cosa strana da fare. Ma è stato un utile reminder sul come girare il film. È stato un promemoria per tutti coloro che erano coinvolti nel progetto: ‘Ok, questo è il punto di vista di ogni scena’. Volevo davvero vivere questa storia con Oppenheimer, non volevo stare accanto a lui e giudicarlo. Sembra un esercizio inutile. Sarebbe più il materiale di un documentario, di una teoria politica o della storia della scienza. Quella del film è una storia che si vive con lui, non lo si giudica. Ci si trova di fronte a questi dilemmi etici irrisolvibili insieme a lui.