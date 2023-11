Con quasi un miliardo di dollari incassato al box office (via Box Office Mojo) e dopo aver dominato lo zeitgeist cinematografico estivo insieme a Barbie, Oppenheimer si è rilevato come l’ennesima scommessa vinta da un regista come Christopher Nolan che, ormai da tempo, è diventato uno dei filmmaker più amati da parte del pubblico.

E riflettendo sul trionfo commerciale di Oppenheimer insieme a Variety, Christopher Nolan ha spiegato che il suo film è una testimonianza di come il pubblico sia innegabilmente affamato di novità quando si tratta di vedere film al cinema. Con il magazine ha parlato proprio di come, a volte, nonostante un’opera cinematografica venga concepita e lavorata ben prima di essere concretamente mostrata alle persone, talvolta si ha la fortuna di riuscire a intercettare davvero l’interesse della gente:

Con certi film, la tempistica si rivela semplicemente perfetta in modi che non avresti mai e poi mai potuto prevedere. Quando inizi a realizzare un film, ti trovi a due o tre anni di distanza dalla sua effettiva distribuzione, quindi è come cercare di colpire un bersaglio mobile per quanto riguarda l’interesse del pubblico. Ma a volte catturi un’onda e la storia che stai raccontando è quella che le persone stanno aspettando. È chiaro dai risultati al botteghino che il pubblico cerca cose che non hanno mai visto prima. Abbiamo attraversato un periodo in cui era meravigliosamente rassicurante per i dirigenti degli studios pensare che le loro proprietà di franchise potessero continuare all’infinito e avere successo in modo prevedibile. Ma non puoi ignorare il desiderio degli spettatori di novità.

