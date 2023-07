Scaduto l’embargo, sono ora disponibili le recensioni della critica di Oppenheimer, l’ultima fatica di Christopher Nolan in arrivo domani negli Stati Uniti e il 23 agosto in Italia.

Vi proponiamo a seguire una selezione di estratti dalle recensioni: al momento il film è a quota 97% su Rotten Tomatoes con 63 recensioni.

Variety – “[Cillian] Murphy è al centro di ogni scena e si imprime nella nostra immaginazione. Il film ne ha bisogno, perché Oppenhaimer è un espressione sfrenata e scintillante di cinema massimalista da guardare al limite del cervello. La fissione nucleare avviene con il rilascio di energia quando il nucleo di un atomo viene diviso, e Nolan ha concepito Oppenheimer come un atto di fissione cinematografica. Frammenta la storia in parti che continuano a collidere una contro l’altra, immergendoci nel calore e nell’energia che rilasciano. È uno stile che deve molto a Nixon di Oliver Stone, anche se in quel caso parliamo di un capolavoro. Questo film è essenziale e incalzante, ma in maniera non altrettanto realizzata“.

Comingsoon – È interessante che il film più spaventoso di Nolan riguardi un evento realmente accaduto. Questo film coinvolge così tanto che tendi a dimenticare che sullo schermo ci siano degli attori. È il suo film tematicamente più maturo da tempo, senza contare che è il primo a ricevere un divieto ai minori da 20 anni. […] Un traguardo cinematografico con cui Nolan prende una storia drammatica e la trasforma in un film da vivere sul grande schermo. Ho visto questo film su pellicola IMAX 70mm e suggerisco di fare altrettanto a chiunque possa.

Empire – Lo studio di un personaggio costruito con maestria da parte di un grande regista che opera su livelli inediti. Un film che non bisogna limitarsi a guardare, ma con cui fare i conti.

The Hollywood Reporter – Parliamo di un evento cinematografico colossale, coraggioso e serio che oramai appartiene a un genere estinto tra gli studi cinematografici. Abbraccia completamente le contraddizioni di un gigante di intelligenza estrema che era anche un uomo pieno di difetti e che compromise la sua eredità a causa della sua ambivalenza nei confronti dei traguardi che gli assicurarono un posto nei libri di storia.

Total Film – In parte dramma psicologico in prima persona, in parte indagine storica, in parte dramma giudiziario, Oppenheimer è un traguardo colossale: un film epico vecchia scuola realizzato con una verve da blocksbuster, ricco di sostanza carica di idee e di dialoghi.

Oppenheimer, come anche Dunkirk e Tenet, è stato girato da Christopher Nolan con un mix di pellicola IMAX 65mm e Panavision 65mm che viene poi proposta a 70mm nei cinema.

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

