Come prevedibile, Oppenheimer di Christopher Nolan ha portato i risultati della compagnia Imax a livelli altissimi quest’anno.

La pellicola ha registrato ben 180 milioni di dollari di biglietti staccati nei cinema Imax, aumentando gli introiti della compagnia. Nell’ultimo trimestre i ricavi di Imax sono aumentati del 51% a 103,9 milioni di dollari. I margini lordi hanno avuto un incremento del 98% a 62,7 milioni di dollari, con utile rettificato di 35 centesimi per azione, battendo così le proiezioni di Wall Street.

“I risultati commerciali di Imax per il terzo trimestre sono spettacolari sotto tutti i fronti” ha commentato Richard Gelfond, capo della compagnia.

Come sottolineato da Gelfond, ai risultati straordinari di Oppenheimer si sono aggiunti anche quelli di altri titoli come “Creation of the Gods 1: Kingdom of Storms” e “No More Bets” in Cina, e “Jawan” in India, ma anche Mission: Impossible 7 e Indiana Jones 5, che hanno comunque ottenuto buoni risultati.

Il trimestre è stato il secondo trimestre più redditizio nella storia della compagnia. Nonostante lo sciopero degli attori, Gelfond si è detto ottimista sull’autunno e sull’inverno, sottolineando i risultati di The Eras Tour di Taylor Swift e Killers of the Flower Moon di Martin Sorsese. Ha inoltre espresso una certa emozione per il film concerto di Beyoncé di dicembre, esperienze che sono perfette per i cinema IMAX.

