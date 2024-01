Un paio di giorni fa, in riferimento a Oppenheimer di Christopher Nolan, vi abbiamo raccontato di come Cillian Murphy abbia adorato lavorare con Emily Blunt (ECCO I DETTAGLI) e, adesso, tocca invece a Robert Downey Jr che si spertica in complimenti nei confronti del collega.

Intervenuto sul palco del Palm Springs Convention Center per consegnare il Desert Palm Achievement Award alla sua co-star in Oppenheimer Cillian Murphy, Robert Downey Jr ha detto:

Sento di aver un pochetto toppato perché non ho scritto nulla, non mi sono preparato un discorso e non sto cercando scuse, voglio solo offrire una spiegazione. Ero distratto dalle festività, poi ho preso freddo e mi sono raffreddato e poi ci sono stati due terremoti (in Giappone e in California, ndr.) che hanno attivato la mia angoscia sismologica paralizzante. Ma sono riuscito a prendere qualche appunto su alcune robe e sono pronto a improvvisare.

Poi, riferendosi al collega, aggiunge:

È un’anomalia di questo ambiente. Lavora come attore da oltre 20 anni e nessuno odia questo ragazzo. Non è facile. Il suo lavoro sul personaggio e la sua intensità sullo schermo non deludono mai. È Capitan affascinante, è incredibilmente stimolante […] Sono nel mondo dello spettacolo da oltre 40 anni e non ho mai avuto un’esperienza come quella di vedere Cillian portare tutto il peso di J. Robert Oppenheimer sulle sue spalle per tutta la durata della pellicola, con il cuore in mano e tutta la necessaria sofisticatezza e moderazione.

Arrivato sul palco per accettare il premio, Cillian Murphy ha ricambiato i complimenti a Robert Downey Jr che in Oppenheimer, lo ricordiamo, è stato acclamato per la sua interpretazione di Lewis Strauss. In aggiunta alle lodi per la performance di Downey Jr, che definisce come il frutto di un attore dalle capacità strabilianti, ha poi detto che il pubblico dovrebbe essere consapevole che si tratta di:

Uno dei più gentili, compassionevoli, generosi e divertenti esseri umani con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare.

Non è la prima volta che Robert Downey Jr parla bene del protagonista di Oppenheimer Cillian Murphy. Lo scorso luglio, parlando col People Magazine, aveva ammesso di non aver mai assistito a un sacrificio e a una dedizione al compito assegnato così grandi come quello di Cillian Murphy nel lungometraggio di Nolan (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

