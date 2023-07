Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Variety riporta che una scena di nudo presente in Oppenheimer, film di Christopher Nolan da poco arrivato nelle sale, è stata censurata in Paesi come l’India e in Medio Oriente.

La scena in questione coinvolge Florence Pugh, interprete di Jean Tatlock. Nella sequenza la vediamo nuda in una stanza d’albergo insieme a J. Robert Oppenheimer (i due ebbero una torrida relazione). Ebbene nei Paesi sopracitati il corpo dell’attrice è stato coperto da una veste nera generata in CGI, come dimostrato dal frame qua sotto:

A censored version of ‘OPPENHEIMER’ is being screen in several countries, with a CGI black dress covering Florence Pugh. pic.twitter.com/3SXea7pbCt — Florence Pugh Daily (@bestofpugh) July 24, 2023

Oppenheimer esce il 23 agosto al cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Classifiche consigliate