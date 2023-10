In un lungo profilo che gli è stato dedicato dal Washington Post, Spike Lee ha parlato anche di Oppenheimer rivelando di aver apprezzato la pellicola del collega Christopher Nolan.

Ha però ammesso di avere un unico appunto nei confronti del biopic interpretato da Cillian Murphy: il non aver mostrato gli effetti delle bombe atomiche sganciate in Giappone.

Chris Nolan con Oppenheimer ha dimostrato di essere un regista enorme, bravissimo. Un ottimo film. Ho fatto vedere (Dunkirk, ndr.) nella mia classe di cinema. Quello che sto per dire non è una critica. È un commento. Quanto è dura Oppenheimer? Se vedo un film come quello che dura tre ore, mi sarebbe piaciuto vedere qualche minuto in più su cosa sia successo al popolo giapponese. Le persone sono state vaporizzate. Molti anni dopo, le persone sono radioattive. Non è che non avesse il potere di farlo. Può dire alle major cosa desidera fare. Mi sarebbe piaciuto che alla fine del film mostrasse cosa ha fatto, lasciando cadere quelle due bombe nucleari sul Giappone. Ma intendiamoci: tutto questo è amore. E scommetto che potrebbe dirmi alcune cose che cambierebbe su Fa’ la cosa giusta e Malcolm X.