Il supervisore degli effetti visivi premio Oscar Andrew Jackson durante un’intervista con l’Hollywood Reporter ha parlato della realizzazione delle esplosioni sul set di Oppenheimer.

Delle esplosioni si è occupato Scott Fisher, supervisore degli effetti speciali, che ha girato diverse inquadrature con grosse esplosioni fisiche e con altri elementi usando diversi obiettivi e cineprese.

Per realizzarle, ha spiegato Jackson:

Hanno usato 4 fusti da 44 galloni di combustibile sotto i quali sono stati piazzati dei grossi esplosivi che hanno dato fuoco al combustibile sparandolo in aria.

Alla fine la squadra ha raccolto un archivio di 400 elementi che poi sono stati assemblati in post-produzione:

Avevamo alcune inquadrature con dei dettagli molto ravvicinati dell’esplosione. Avevamo un sacco di materiale che potevamo assemblare livello dopo livello per dare l’impressione che fosse qualcosa di molto più grande.

Per quanto riguarda i bagliori sugli attori che dovevano guardare la grande esplosione a chilometri di distanza:

In alcuni casi c’era un’esplosione fisica sullo sfondo, e in altri abbiamo dovuto aggiungerla. Per alcuni di loro c’erano delle luci che dovevano simulare il bagliore dell’esplosione.