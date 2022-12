Oppenheimer: l’uscita del nuovo trailer del film di Christopher Nolan è imminente!

Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, è già uno dei film più attesi del 2023: finora abbiamo visto solo un teaser con pochissime immagini, ma possiamo anticiparvi che per i prossimi giorni è prevista l’uscita del full trailer, in occasione dell’arrivo al cinema di Avatar: la via dell’acqua.

Il nuovo trailer durerà due minuti e arriverà nei cinema mercoledì 14 dicembre, mentre al momento non sappiamo quando avverrà il lancio online.

Nel frattempo, il magazine Total Film ha dedicato la cover story sulla preview dei film dell’anno prossimo proprio alla pellicola di Christopher Nolan, che la definisce “una storia immensa sia nell’ambizione che nella dimensione”.

Ecco le due copertine (una è per gli abbonati)!

Nel cast della pellicola, accanto a Cillian Murphy, troviamo: Florence Pugh (Jean Tatlock), Rami Malek, David Dastmalchian, Emily Blunt (Kitty Oppenheimer), Matt Damon (Tenente Gerenale Leslie Groves), Robert Downey Jr (Lewis Strauss), Jack Quaid, Matthew Modine, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich, Alex Wolff, David Krumholtz.

Oppenheimer racconterà un momento molto importante del ‘900: lo sviluppo della bomba atomica e il ruolo avuto da Robert Oppenheimer nel progetto Manhattan che, durante il secondo conflitto bellico mondiale, ha portato alla scoperta di una tecnologia poi impiegata, con esiti terribili, in Giappone per portare a termine il conflitto con i, purtroppo, ben noti bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer, l’attesissimo film di Christopher Nolan prodotto dalla Universal Pictures in uscita il 21 luglio del 2023 nella nostra scheda. In Italia la pellicola arriverà il 20 luglio.