Dopo lo straordinario successo della serie tv Reacher, rivedremo presto Alan Ritchson in un film. L’attore recita infatti in Ordinary Angels, un film drammatico ispirato a una storia vera, diretto da Jon Gunn.

Intervistato da ComicBook l’attore ha raccontato le sfide di interpretare una persona reale, un padre vedovo di nome Ed Schmitt.

Parte del mio lavoro, quando mi preparo per un ruolo, è assorbire il maggior numero possibile di informazioni disponibili. La cosa auspicabile è che ci sia così tanto materiale da non aver davvero bisogno di immaginare o riempire i vuoti con le mie idee. Quando ho interpretato le Tartarughe Ninja o Hawk in Titans, c’era molto materiale di base da assorbire, quindi era come se gran parte del lavoro fosse già stato fatto per me. La stessa cosa vale nell’interpretare qualcuno come Ed Schmidt. La storia è là fuori. Il mio compito era assorbire il più possibile della verità e del dolore di ciò che è successo, e della speranza che è emersa da quanto è avvenuto. Ma lui è anche una persona reale, quindi c’erano aspetti della sua personalità che dovevo incorporare.