In una recente intervista con Collider , Julia Stiles ha parlato della decisione di accettare un ruolo nel prequelnonostante il suo disinteresse per i film horror.

L’attrice ha ammesso di aver ammirato fin da subito la componente psicologica della storia sottolineando di non essere interessata “al sangue e alla violenza, che trovo cose disgustose”.

Non guardo i film horror e infatti quando mi hanno mandato la sceneggiatura ero incerta. Ero anche preoccupata di tornare sul set dopo il COVID. Ma poi la storia era così forte, non riuscivo a smettere di leggere il copione. Sono rimasta sorpresa dal colpo di scena, non ve lo rivelerò, ma credo vi piacerà.

Orphan: First Kill racconta la fuga geniale orchestrata da Leena Klammer da un ospedale psichiatrico in Estonia e il suo viaggio negli Stati Uniti spacciandosi per la figlia dispersa di una famiglia abbiente. La nuova vita di Leena nei panni di “Esther” la pone però contro una madre disposta a proteggere la sua famiglia a tutti i costi.

Le riprese si sono tenute a Winnipeg, in Canada. Del cast fa parte anche Julia Stiles. William Brent Bell (The Boy) ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di David Coggeshall.

Il primo fim è approdato nei cinema nel 2009 e vedeva come interpreti principali Vera Farmiga, Peter Sarsgaard e la giovane Isabelle Fuhrman nei panni di Esther. Costato 20 milioni di dollari, ne ha poi incassati 78,8 a livello globale.

Cosa ne pensate di un prequel di Orphan? Siete curiosi di rivedere Esther? Ditecelo, come sempre, nei commenti!