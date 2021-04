Manca poco più di una settimana alla 93esima notte degli Oscar, che noi di BadTaste.it seguiremo in diretta su Twitch

L’evento in presenza, ricordiamo, si terrà alla Union Station di Los Angeles, ma anche nel tradizionale Dolby Theatre tra Hollywood Blvd e Highland Ave e, in collegamento satellitare, in alcune località internazionali.

Oggi arrivano alcuni dettagli sulla trasmissione, come il fatto che l’Academy non chiederà ai presenti di indossare la mascherina a telecamere accese nel corso della serata. La cerimonia sarà trattata come una produzione televisiva/cinematografica, perciò i presenti non dovranno indossare dispositivi di protezione individuale durante la trasmissione, ma dovranno invece farlo durante le pause pubblicitarie.

L’Academy ha inoltre annunciato che il pubblico a Los Angeles sarà limitato a 170 posti. Le star sfileranno sun piccolo tappeto rosso con soli tre fotografi e terranno interviste solamente con della stampa selezionata, tra cui ABC News, KABC e E!. Nella stampa internazionale ci saranno rappresentati di Giappone, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Brasile, Spagna, Messico e Australia.

La cerimonia principale inizierà, come da tradizione, alle 2 del mattino ora italiana e verrà trasmessa da Sky. Noi di BadTaste.it, lo ricordiamo, seguiremo la Notte degli Oscar a partire dalle 23:30 in diretta su Twitch, e nella giornata di domenica parteciperemo alla lunga maratona diurna sul canale della SlimDogs: alle 18 Gabriele Niola discuterà della categoria miglior regia assieme a Gabriele Mainetti, alle 20 Andrea Bedeschi discuterà delle categorie attore/attrice assieme ad Andrea Arcangeli e alle 23.30 Francesco Alò discuterà della categoria miglior film insieme a Claudio Di Biagio.

