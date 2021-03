Sale l’attesa per gli, che quest’anno si svolgeranno nella notte tra il 25 e il 26 aprile. L’Academy ha svelato ufficialmente il poster della 93esima edizione, in attesa delle nomination che verranno annunciate da Priyanka Chopra Jonas e Nick Jonas lunedì 15 marzo alle ore 14.19 e alle ore 14.31, ora italiana.

Alle 14.19 si sveleranno i candidati all’Oscar come attore e attrice non protagonista, costumi, colonna sonora, corto live action e animato, sonoro e sceneggiatura adattata e originale. Alle 14.31 invece toccherà ai candidati all’Oscar come attore e attrice protagonista, film d’animazione, fotografia, regia, documentario lungo e corto, montaggio, film internazionale, trucco e parrucco, canzone originale, miglior film, scenografie ed effetti visivi.

I produttori Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh stanno ancora decidendo come si svolgerà la cerimonia – l’intenzione è di renderla più simile possibile a quella “tradizionale”, pur rispettando tutte le norme per evitare il contagio del Coronavirus. Ecco quindi che un’ipotesi recente è che una parte si svolga alla Union Station di Los Angeles.

Ed è mistero anche su chi condurrà la cerimonia, anche se l’esperienza recente priva di conduttore “fisso” potrebbe essere ripetuta, essendo stata un successo.

In attesa di saperne di più, ecco il poster ufficiale, che illustra la tagline di quest’anno “Bring Your Movie Love” celebrando l’apprezzamento globale nei confronti del potere dei film per creare connessioni, educare e ispirare a raccontare le nostre storie. Sette artisti hanno collaborato creando gli artwork che compongono il poster: Temi Coker, Petra Eriksson, Magnus Voll Mathiassen, Michelle Robinson, Karan Singh, Victoria Villasana e Shawna X.

Fonte: oscars