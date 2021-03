È in occasione dell’annuncio delle nomination agli Oscar 2021 che il presidente dell’Academyfa chiarezza su come verrà gestita la cerimonia di premiazione che si terrà nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Los Angeles.

Come comunicato durante l’annuncio, l’evento sarà “spezzato” tra il Dolby Theatre di Hollywood & Highland, e la Union Station di Los Angeles. In una lettera inviata a tutti i membri dell’Academy lunedì pomeriggio, Rubin ha precisato che sarà una cerimonia in presenza, ma che il pubblico sarà composto unicamente dai nominati, il loro accompagnatore (uno solo per nominato) e i presentatori della serata.

Solitamente, gli oltre 3000 posti del Dolby Theatre vengono riempiti da nominati, presentatori, i loro ospiti, gli ospiti degli studios, ospiti della rete televisiva ABC e membri della stampa dell’industria. I posti avanzati possono essere acquistati dai membri dell’Academy attraverso una lotteria.

Quest’anno, per motivi di sicurezza, ci saranno molte meno persone presenti e saranno suddivise tra il Dolby Theatre e la Union Station – non è ancora chiaro secondo quale criterio.

Nella stessa lettera, Rubin conferma che sono stati cancellati tutti gli eventi in presenza che precedono la Notte degli Oscar: non ci sarà l’Oscar Luncheon (dove viene scattata la tradizionale foto dei nominati), il cocktail dei nominati al miglior film internazionale, le proiezioni per vedere i candidati a miglior corto, documentario, film d’animazione, film internazionale e trucco e parrucco. Inoltre non ci sarà il Governors Ball post-Oscar, nè i watch party della Notte degli Oscar a Londra e New York.

La cerimonia verrà prodotta da Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh, i quali non hanno ancora comunicato se vi sarà un conduttore principale, anche se è verosimile che si persegua la linea dell’anno scorso (dove varie persone si sono alternate alla conduzione).

Fonte: TheWrap