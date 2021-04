Da Deadline giunge notizia che la Disney approfitterà della notte degli Oscar (che noi seguiremo in diretta) per celebrare il cinema e dare risalto all’esperienza cinematografica alla luce di quanto accaduto a causa della pandemia.

Alcuni attori dei film in uscita dello studio condivideranno i loro ricordi migliori legati al cinema introducendo dei trailer esclusivi del film di cui hanno fatto parte.

Ariana DeBose (Anita in West Side Story) presenterà il trailer del nuovo film di Steven Spielberg in arrivo il 10 dicembre; Lin-Manuel Miranda presenterà In The Heights – Sognando a New York in arrivo l’11 giugno; Questlove parlerà invece del documentario Searchlight/Hulu intitolato Summer of Soul.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale. La Notte degli Oscar, lo ricordiamo, verrà trasmessa in Italia su Sky: la cerimonia vera e propria inizierà alle 2 del mattino.