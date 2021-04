Mancano ormai poco più di 24 ore alla cerimonia degli Oscar, e sale l’attesa per uno dei momenti più emozionanti per il pubblico italiano, quello dell’esibizione di Laura Pausini alla 93esima edizione degli Academy Award.

L’artista è candidata all’Oscar come miglior canzone originale per La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, e ha eseguito Io sì (Seen), scritta da Diane Warren con Niccolò Agliardi sulla suggestiva terrazza Dolby del nuovissimo Academy Museum a Los Angeles. Tutte le esibizioni dei candidati a miglior canzone sono state pre-registrate e verranno trasmesse durante il pre-show della cerimonia, in onda nella notte tra domenica 25 aprile e lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar, Sky Uno e TV8 a partire dalle 00:30 (la cerimonia inizierà alle 2:00). Oggi sono state diffuse le immagini della performance, nella quale la Pausini, accompagnata al pianoforte da Diane Warren, indossa un tuxido dorato disegnato da Pierpaolo Piccioli di Maison Valentino.

Ecco le foto:

Vi ricordiamo che domenica noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch, partecipando prima a tre blocchi della maratona sul canale Twitch della Slim Dogs (alle 18:05 Gabriele Niola insieme a Gabriele Mainetti, alle 20:15 Andrea Bedeschi insieme ad Andrea Arcangeli, alle 23:30 Francesco Alò insieme a Claudio Di Biagio). In contemporanea con l’ultimo blocco, sul canale Twitch BADTASTEITALIA inizierà la nostra lunga diretta dedicata alla Notte degli Oscar, durante la quale interverranno Andrea Francesco Berni, Francesco Alò, Mirko D’Alessio, Angelica Arfini, Michele Caspani (in collegamento da Los Angeles). Insieme, seguiremo tutta la cerimonia, commentando i premi (e aggiornando il sito!) insieme a chi deciderà di guardare gli Oscar in nostra compagnia. La Notte degli Oscar, lo ricordiamo, verrà trasmessa in Italia su Sky: la cerimonia vera e propria inizierà alle 2 del mattino.

In preparazione alla serata, vi invitiamo a compilare i vostri pronostici:

Vi ricordiamo inoltre che da pochi giorni abbiamo inaugurato il nostro canale Discord, per accedere al quale è necessario essere abbonati al nostro canale Twitch o a BadTaste+.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.