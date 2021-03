stava girando una scena consul set diquando ha scoperto di esser stata candidata all’Oscar 2021 per la sua interpretazione in Borat – Seguito di film cinema

“Eravamo nel bel mezzo di un ciak” ha dichiarato l’attrice a Variety. “Ho chiesto: ‘Oh, ho sbagliato qualcosa?’“.

Judd Apatow aveva chiesto alla troupe di fermarsi per annunciare a Bakalova che la sua interpretazione aveva ottenuto una candidatura al più ambito riconoscimento della Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

“Ho iniziato a tremare e ho perso la testa per un secondo” ha commentato.

Pascal, che sarà in The Bubble in compagnia di Karen Gillan, Iris Apatow e Fred Armisen, ha fatto i complimenti all’attrice: “Quel momento in cui la tua collega in una scena viene candidata al suo primo Oscar“.

That moment when your scene partner gets nominated for her first Oscar. @MariaBakalova96 🙌🙌🙌 — Pedro Pascal he/him (@PedroPascal1) March 15, 2021

Le votazioni finali degli Oscar inizieranno il 15 aprile, per concludersi il 20. La cerimonia si terrà infine nella notte tra il 25 e il 26 aprile e sarà ospitata a Los Angeles tra la Union Station e il Dolby Theatre di Hollywood.

Ovviamente seguiremo l’evento con molta attenzione nelle prossime settimane.