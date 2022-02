OSCAR NOMINATION 2022: L’ELENCO DI DOVE VEDERE I FILM CANDIDATI

Dove vedere i film candidati all’Oscar 2022? Le nomination alla 94 esima edizione degli Academy Awards, e in vista della cerimonia di premiazione, che si terrà il 27 marzo, molti si chiederanno dove è possibile recuperare i film candidati. Rispetto a un anno fa, i cinema sono aperti e diverse pellicole sono arrivate in sala nei mesi scorsi. Alcune sono invece appannaggio solamente dello streaming, altre ancora attendevano le nomination per essere distribuite.

Il potere del cane – disponibile su Netflix.

Dune – uscito al cinema, è ora disponibile in digitale e home video, oltre che in streaming su NOW.

Belfast – uscirà al cinema il 24 febbraio.

West Side Story – uscito al cinema, è ancora disponibile in sala. Prossimamente arriverà in streaming su Disney Plus.

Una famiglia vincente – King Richard – Uscito al cinema, è ancora disponibile in sala.

Don’t Look Up – disponibile su Netflix.

Drive My Car – uscito al cinema, attualmente non è disponibile.

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley – uscito al cinema, è ancora disponibile in sala.

A proposito dei Ricardo – disponibile su Prime Video.

I segni del cuore – CODA – disponibile in digitale e in home video.

Encanto – uscito al cinema, è disponibile su Disney+.

Flee – in uscita al cinema il 24 marzo.

Licorice Pizza – in uscita al cinema il 17 marzo.

The Lost Daughter – disponibile su Netflix.

No Time to Die – uscito al cinema, è disponibile in digitale e home video.

Cyrano – in uscita al cinema il 3 marzo.

Macbeth – disponibile su Apple TV+.

Crudelia – uscito al cinema, è disponibile su Disney+.

Gli occhi di Tammy Faye – uscito al cinema, è ancora disponibile in sala.

Madres Paralelas – uscito al cinema, è disponibile in digitale e home video e in streaming su Infinity.

Tick Tick… BOOM! – disponibile su Netflix.

È stata la mano di Dio – disponibile su Netflix.

La persona peggiore del mondo – uscito al cinema, attualmente non è disponibile.

Spencer – in uscita al cinema il 31 marzo.

House of Gucci – uscito al cinema, è ancora disponibile in sala.

I Mitchell contro le Macchine – disponibile su Netflix.

Luca – disponibile su Disney+.

Raya e l’ultimo drago – disponibile su Disney+.

Un pettirosso di nome Patty – disponibile su Netflix.

Summer of Soul – disponibile su Disney+.

Writing with Fire – a noleggio su eventive.

Lead Me Home – disponibile su Netflix.

Audible – disponibile su Netflix.

Tre canzoni per Benazir – disponibile su Netflix.

Se avete segnalazioni o correzioni potete farcele nei commenti!