Sono stati assegnati ieri sera i ventesimi, i premi della Visual Effects Society (l’associazione che rappresenta gli artisti che lavorano nel campo degli effetti visivi, e i terzi(i premi dell’associazione che rappresenta gli artisti in campo musicale nei media).

A dominare la serata dei VES Awards è stato Dune, che ha vinto tra le altre cose il premio per il miglior film fotorealistico. Foundation, serie tv basata sui romanzi di Isaac Asimov, ha ottenuto invece riconoscimenti nella sezione dedicata alla tv, mentre Encanto è il film d’animazione più premiato. A ricevere i premi alla carriera sono stati Phil Tippett e Guillermo del Toro. Per Dune ed Encanto, questo è l’ennesimo riconoscimento che dovrebbe portare all’Oscar ai migliori effetti visivi e al miglior film d’animazione.

Per quanto riguarda i SCL Awards, Encanto ha vinto il premio per la migliore colonna sonora, battendo tra gli altri Dune e Il potere del cane. Sir Gawain e il cavaliere verde ha vinto il premio per la miglior colonna sonora in un film indipendente, mentre la canzone di Billie Eilish per No Time to Die ha vinto il premio per la miglior canzone originale in un film drammatico, mentre Just Look Up di Ariana Grande e Kid Kudi per Don’t Look Up ha vinto il premio per la miglior canzone originale in un musical/commedia. Anche in questo caso, agli Oscar la sfida potrebbe essere vinta da Encanto per la colonna sonora e da No Time to Die per la canzone originale, anche se l’impressione è che Encanto possa dominare anche in questa categoria.

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL FEATURE

“Dune” Paul Lambert Brice Parker Tristan Myles Brian Connor Gerd Nefzer

OUTSTANDING SUPPORTING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL FEATURE

“Last Night in Soho” Tom Proctor Gavin Gregory Julian Gnass Fabricio Baessa

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN AN ANIMATED FEATURE

“Encanto” Scott Kersavage Bradford Simonsen Thaddeus P. Miller Ian Gooding

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL EPISODE

“Foundation” (The Emperor’s Peace) Chris MacLean Addie Manis Mike Enriquez Chris Keller Paul Byrne

OUTSTANDING SUPPORTING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL EPISODE

“See” (Rock-A-Bye) Chris Wright Parker Chehak Javier Roca Tristan Zerafa Tony Kenny

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A REAL-TIME PROJECT

“Call of Duty: Vanguard” Yi-chao Sandy Lin-Chiang Joseph Knox Gareth Richards Shane Daley

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A COMMERCIAL

“Sheba” Hope Reef Grant Walker Sophie Harrison Hernan Llano Michael Baker

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A SPECIAL VENUE PROJECT

“Jurassic World Adventure” Eugénie von Tunzelmann Maximilian McNair MacEwan Stephen Goalby Brad Silby

OUTSTANDING ANIMATED CHARACTER IN A PHOTOREAL FEATURE

“Finch” (Jeff) Harinarayan Rajeev Matthias Schoenegger Simon Allen Paul Nelson

OUTSTANDING ANIMATED CHARACTER IN AN ANIMATED FEATURE

“Encanto” (Mirabel Madrigal) Kelly McClanahan Sergi Caballer Mary Twohig Jose Luis “Weecho” Velasquez

OUTSTANDING ANIMATED CHARACTER IN AN EPISODE OR REAL-TIME PROJECT

“The Witcher” (Nivellen the Cursed Man) Marko Chulev Rasely Ma Mike Beaulieu Robin Witzsche

OUTSTANDING ANIMATED CHARACTER IN A COMMERCIAL

Smart Energy; Einstein Knows Best; Einstein Alex Hammond Harsh Borah Clare Williams Andreas Graichen

OUTSTANDING CREATED ENVIRONMENT IN A PHOTOREAL FEATURE

“Spider-Man: No Way Home” (The Mirror Dimension) Eric Le Dieu de Ville Thomas Dotheij Ryan Olliffe Claire Le Teuff

OUTSTANDING CREATED ENVIRONMENT IN AN ANIMATED FEATURE

“Encanto” (Antonio’s Room) Camille Andre Andrew Finley Chris Patrick O’Connell Amol Sathe

OUTSTANDING CREATED ENVIRONMENT IN AN EPISODE, COMMERCIAL, OR REAL-TIME PROJECT

“Sheba” (Hope Reef) Henrique Campanha Baptiste Roy Luca Veronese Timothee Maron

OUTSTANDING VIRTUAL CINEMATOGRAPHY IN A CG PROJECT

“Encanto” “We Don’t Talk about Bruno” Nathan Detroit Warner Dorian Bustamante Tyler Kupferer Michael Woodside

OUTSTANDING MODEL IN A PHOTOREAL OR ANIMATED PROJECT

“Dune” (Royal Ornithopter) Marc Austin Anna Yamazoe Michael Chang Rachael Dunk

OUTSTANDING EFFECTS SIMULATIONS IN A PHOTOREAL FEATURE

“Dune” (Dunes of Arrakis) Gero Grimm Ivan Larinin Hideki Okano Zuny Byeongjun An

OUTSTANDING EFFECTS SIMULATIONS IN AN ANIMATED FEATURE

“Raya and the Last Dragon” Le Joyce Tong Henrik Fält Rattanin Sirinaruemarn Jacob Rice

OUTSTANDING EFFECTS SIMULATIONS IN AN EPISODE, COMMERCIAL, OR REAL-TIME PROJECT

“Foundation” (Collapse of the Galactic Empire) Giovanni Casadei Mikel Zuloaga Steven Moor Louis Manjarres

OUTSTANDING COMPOSITING & LIGHTING IN A FEATURE

“Dune” (Attack on Arrakeen) Gregory Haas Francesco Dell’Anna Abhishek Chaturvedi Cleve Zhu

OUTSTANDING COMPOSITING & LIGHTING IN AN EPISODE

“Loki” (Lamentis – Shuroo City Destruction) Paul Chapman Tom Truscott Biagio Figliuzzi Attila Szalma

OUTSTANDING COMPOSITING & LIGHTING IN A COMMERCIAL

Verizon; The Reset David Piombino Rajesh Kaushik Manideep Sanisetty Tim Crean

OUTSTANDING SPECIAL (PRACTICAL) EFFECTS IN A PHOTOREAL PROJECT

“Jungle Cruise”

JD Schwalm Nick Rand Robert Spurlock Nick Byrd

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A STUDENT PROJECT

Green Camille Poiriez Arielle Cohen Eloise Thibaut Louis Florean

OUTSTANDING ORIGINAL SCORE FOR A MOVIE

Germaine Franco Encanto

OUTSTANDING ORIGINAL SCORE FOR AN INDEPENDENT FILM

Daniel Hart The Green Knight

OUTSTANDING ORIGINAL SCORE FOR A TELEVISION PRODUCTION

Cristobal Tapia de Veer The White Lotus

OUTSTANDING ORIGINAL SONG FOR A DRAMATIC OR DOCUMENTARY VISUAL MEDIA PRODUCTION

Billie Eilish, Finneas O’Connell “No Time to Die” from No Time to Die

OUTSTANDING ORIGINAL SONG FOR A COMEDY OR MUSICAL VISUAL MEDIA PRODUCTION

Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi, Taura Stinson “Just Look Up” from Don’t Look Up

OUTSTANDING ORIGINAL SCORE FOR INTERACTIVE MEDIA

Hildur Guðnadóttir, Sam Slater Battlefield 2042

DAVID RAKSIN AWARD FOR EMERGING TALENT

Stephanie Economou Jupiter’s Legacy

SPIRIT OF COLLABORATION AWARD

Carter Burwell, Ethan Coen, Joel Coen

