I VINCITORI DEGLI ACE EDDIE AWARDS

Si sono tenuti sabato sera gli ACE Eddie Awards e gli Art Directors Guild Awards , i premi del sindacato dei montatori e degli scenografi di Hollywood. Si tratta di premi di categoria molto importanti per quanto riguarda gli Oscar: spesso infatti riflettono i risultati della rispettiva categoria. Degli ultimi 30 vincitori degli ACE Eddie, infatti, ben 22 hanno vinto l’Oscar al miglior montaggio, mentre negli ultimi 25 anni ben 17 vincitori dell’ADG Award hanno vinto l’Oscar (di solito quello per le migliori scenografie in un film ambientato nel passato).

Una famiglia vincente – King Richard, nominato a sei Oscar incluso miglior film, ha conquistato il premio per il miglior montaggio in un film drammatico ed è ora frontrunner per l’Oscar al miglior montaggio (ma un anno fa Ford v. Ferrari ha vinto l’Oscar dopo che Paradise ha portato a casa l’Eddie). Sul fronte commedia/musical, il vincitore è Tick, Tick BOOM!, mentre come film d’animazione è stato premiato Encanto e come documentario Summer of Soul.

Inutile dire che durante la cerimonia è stata commentata con amarezza la decisione dell’Academy di assegnare l’Oscar al miglior montaggio in una premiazione che precederà la diretta ufficiale: la sequenza verrà girata e poi inserita in montaggio durante la cerimonia. “Accorceranno lo spettacolo quest’anno,” ha commentato DJ Lance Rock presentando i premi, “Una delle categorie che taglieranno sarà il montaggio. Ma chi farà questo taglio? L’unico montatore per il quale mi sento peggio è chi ha dovuto mettere insieme quel video di Imagine con Gal Gadot…!”

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM DRAMMATICO

King Richard Pamela Martin, ACE MIGLIOR MONTAGGIO IN UNA COMMEDIA / MUSICAL tick, tick…BOOM! Myron Kerstein, ACE, Andrew Weisblum, ACE MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM D’ANIMAZIONE Encanto Jeremy Milton, ACE MIGLIOR MONTAGGIO IN UN DOCUMENTARIO Summer of Soul……Or, When the Revolution Could Not Be Televised Joshua L. Pearson MIGLIOR MONTAGGIO IN UN DOCUMENTARIO STREAMING/TV The Beatles: Get Back “Episode 3” Jabez Olssen MIGLIOR MONTAGGIO IN UNA SITCOM Kevin Can F**k Himself “Live Free or Die” Daniel Schalk, ACE and Joseph Fulton MIGLIOR MONTAGGIO IN UNA SERIE COMEDY Hacks “1.69 Million” Susan Vaill, ACE MIGLIOR MONTAGGIO IN UNA SERIE DRAMMATICA Succession “All the Bells Say” Ken Eluto, ACE MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM NON USCITO AL CINEMA Oslo Jay Rabinowitz, ACE MIGLIOR MONTAGGIO IN UNA MINISERIE Mare of Easttown “Illusions” Amy E. Duddleston, ACE MIGLIOR MONTAGGIO IN UN PROGRAMMA TV Formula 1: Drive to Survive “Man on Fire” Dan Ablett, Kevin Austin, Otto Burnham, Shane McCormack, Graham Taylor MIGLIOR MONTAGGIO IN UN PROGRAMMA DI VARIETÀ Bo Burnham: Inside Bo Burnham MIGLIOR MONTAGGIO IN UNA SERIE D’ANIMAZIONE Bobs Burgers ” Vampire Disco Death Dance” Jeremy Reuben ANNE V. COATES AWARD FOR STUDENT EDITING Guanqing Lin – American Film Institute

I VINCITORI DEGLI ART DIRECTORS GUILD AWARDS

La 26esima edizione degli Art Directors Guild Awards è stata condotta da Yvette Nicole Brown, durante la serata è stato consegnato il premio alla carriera a Ida Ransom, storica collaboratrice di Kevin Costner, e a Donna Cline, Anne Harris e Denise & Michael Okuda. Denis Villeneuve, poi, è stato insignito del William Cameron Menzies Award, e il suo collaboratore Patrice Vermette ha vinto l’ADG per le scenografie di Dune – un probabile vincitore dell’Oscar di quest’anno.

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UN FILM FANTASY

Dune Production Designer: Patrice Vermette

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UN FILM AMBIENTATO NEL PASSATO

Nightmare Alley Production Designer: Tamara Deverell

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UN FILM AMBIENTATO NEL PRESENTE

No Time to Die Production Designer: Mark Tildesley

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UN FILM D’ANIMAZIONE

Encanto Production Designers: Ian Gooding, Lorelay Bové

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UN FILM TV / MINISERIE

WandaVision Production Designer: Mark Worthington

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UNA SERIE FANTASY/D’EPOCA

Loki: “Glorious Purpose” Production Designer: Kasra Farahani

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UNA SERIE CONTEMPORANEA

Squid Game: “Gganbu” Production Designer: Chae Kyoung-sun

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UNA SERIE DA MEZZ’ORA

What We Do in the Shadows: “The Prisoner,” “The Cloak of Duplication,” “The Siren” Production Designer: Kate Bunch

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UNA SERIE MULTICAMERA

Family Reunion: “Remember When M’Dear Changed History?” Production Designer: Aiyana Trotter

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UN PROGRAMMA

Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses: “Gryffindor vs. Hufflepuff” Production Designer: John Janavs

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UNO SPECIALE DI VARIETÀ

Live in Front of a Studio Audience: “Facts of Life – Kids Can Be Cruel (320) & Diff’rent Strokes – Willis’ Privacy (115) Production Designer: Stephan Olson

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UNA PUBBLICITÀ

Apple Music: “Billie Eilish – Happier Than Ever” Production Designer: François Audouy

MIGLIORI SCENOGRAFIE IN UN VIDEO MUSICALE

Taylor Swift: “All Too Well” Production Designer: Ethan Tobman

Trovate il calendario degli Oscar, tutte le informazioni, gli speciali e le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.