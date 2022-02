L’Academy e la ABC stanno da tempo mettendo in atto una serie di strategie per far tornare gli ascolti della Notte degli Oscar 2022 ai fasti del passato, dopo il tracollo dell’anno scorso (dovuto prevalentemente all’impatto della pandemia sulla stagione dei premi e allo slittamento della cerimonia a fine aprile, nella Union Station di Los Angeles). Tra queste, la già impopolarissima decisione di relegare al pre-cerimonia la consegna di otto Oscar e l’istituzione di un premio speciale al film più popolare votato dai fan su Twitter.

Il tentativo è quello di dare visibilità (e quindi anche presenza sul palco del Dolby Theatre) a film estremamente popolari che non sono riusciti a guadagnare la nomination all’Oscar come miglior film, nonostante quest’anno il numero di candidati in quella categoria sia stato esteso a 10. Parliamo in particolare di Spider-Man: No Way Home, campione d’incassi premiato non solo dal pubblico ma anche dalla critica, che alla fine ha ottenuto solo una nomination ai migliori effetti visivi.

Ecco quindi che si è deciso di lavorare assieme a Twitter per istituire un premio (non un Oscar vero e proprio, ma un riconoscimento) scelto dai fan, tre dei quali a loro volta verranno selezionati per partecipare alla cerimonia dell’anno prossimo. Le regole sono semplici: si possono esprimere fino a 20 voti al giorno, utilizzando l’hashtag #OscarsFanFavorite, si possono votare solo film candidabili agli Oscar 2022 (usciti in sala tra il 1 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021).

L’idea è che film molto popolari ricevano più voti, tra cui appunto Spider-Man: No Way Home, ma quello che forse i produttori dell’Academy non avevano considerato erano le armate di fan pronte a sfidarsi a colpi di hashtag. Ecco quindi che nei primi giorni c’è già stata un’invasione di voti per Zack Snyder’s Justice League, un film non candidabile per ovvie ragioni.

Molti voti stanno andando anche ad Army of the Dead, sempre di Snyder (che si sta sbilanciando sui social a favore del proprio film), o persino a Il caso Minamata, film uscito finalmente al cinema l’anno scorso ma largamente ignorato. A votarlo, ovviamente, i fan di Johnny Depp che puntano a una “riabilitazione” dell’attore, ma anche lo stesso regista Andrew Levitas:

Win, lose or draw. So grateful to my fans. You're truly the best. Still time to vote for ARMY OF THE DEAD until March 3rd. https://t.co/1b0rfK4nug #OscarsFanFavorite #Sweepstakes #AlwaysBetOnDead pic.twitter.com/uVlzu9UTIs — Zack Snyder (@ZackSnyder) February 25, 2022

Quello che invece nessuno si aspettava è una cosa che è stata notata da Deadline, e cioè che Cenerentola sta ottenendo uno tsunami di voti. Parliamo del film di Key Cannon con protagonista Camila Cabello, uscito direttamente su Prime Video dopo che la Sony ha rinunciato alla distribuzione (la stessa Sony che ha distribuito Spider-Man: No Way Home, ironicamente). Il film non è stato particolarmente apprezzato dalla critica, e se i voti del pubblico su Rotten Tomatoes indicano qualcosa, nemmeno gli spettatori sembrano essere andati in visibilio (parliamo del 60% di audience score).

Ribadiamo che il premio al film più popolare non è un Oscar, e il film vincitore otterrà semplicemente un riconoscimento durante la cerimonia. L’obiettivo rimane quello di coinvolgere il più possibile il pubblico, auspicabilmente appartenente alla fascia d’età più giovane che da anni snobba la cerimonia, quindi una simile battaglia sui social potrebbe tradursi effettivamente in una crescita negli ascolti. Tra un mese scopriremo se l’Academy e la ABC vinceranno la scommessa, e soprattutto… se Cenerentola riuscirà a spuntarla sugli altri.

Cinderella movie fans are a force to be reckon with! Love the energy & support for this beautiful movie.

I vote for Camila Cabello's #Cinderella movie for the #Sweepstakes #OscarsFanFavorite pic.twitter.com/q7DpwadUOj — RLorde (@RLorde1) February 25, 2022

