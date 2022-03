OSCAR 2022: LE ESIBIZIONI MUSICALI

Mentre ancora si cerca di capire se alla fine riuscirà a essere invitata agli Oscar (pare che la responsabilità sia di 20th Century Studios, la divisione della Disney che ha prodotto West Side Story, che ha un numero limitato di inviti e sembra abbia escluso la protagonista), ecco le ultime notizie su chi invece sappiamo calcherà il palco del Dolby Theatre.

I produttori Will Packer e Shayla Cowan hanno annunciato alcune delle esibizioni musicali che vedremo durante la Notte degli Oscar. Si inizia con una band stellare composta da Adam Blackstone (direttore musicale del programma), il batterista dei Blink-182 Travis Barker, la percussionista e cantante Sheila E. e il pianista Robert Glasper. Durante la serata si esibiranno anche anche DJ D-Nice e il gruppo vocale The Samples, guidato da Jason White.

Come sempre, ci saranno anche performance degli artisti nominati all’Oscar per la miglior canzone – è stato annunciato poi qualche giorno fa che verrà eseguita per la prima volta dal vivo We dont’ talk about Bruno da Encanto (sebbene non sia nominata all’Oscar).

Variety conferma poi che Beyoncé eseguirà la canzone Be Alive, co-scritta con Dixson per Una famiglia vincente – King Richard (nominata all’Oscar). L’esibizione dovrebbe avvenire via satellite, a quanto pare dai campi da tennis di Compton, in California, dove Venus e Serena Williams si allenavano da giovani.

OSCAR 2022: I PRESENTATORI

Nel corso delle ultime settimane sono stati confermati sempre più presentatori, dopo la prima ondata nella quale sono stati fatti i nomi di Kevin Costner, Lady Gaga, Zoë Kravitz, Yuh-Jung Youn, Rosie Perez, Chris Rock.

Ecco i nuovi nomi: Stephanie Beatriz, DJ Khaled, Jennifer Garner, H.E.R., Tiffany Haddish, Tony Hawk, Bill Murray, Elliot Page, Kelly Slater, Shaun White, Halle Bailey, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Shawn Mendes, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, Lupita Nyong’o, Naomi Scott, Wesley Snipes,John Travolta, Ruth E. Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek e Uma Thurman.

I vincitori degli Oscar verranno annunciati durante la cerimonia del 27 marzo che noi seguiremo in diretta qui sul sito e sul nostro canale Twitch. A condurre la cerimonia Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. In preparazione alla serata, vi invitiamo come sempre a compilare i vostri pronostici:

Trovate il calendario degli Oscar, tutte le informazioni, gli speciali e le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.