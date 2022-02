Hanno destato alcune perplessità i requisiti per partecipare alla cerimonia della 94 esima edizione degli Oscar che sono trapelati nelle ultime ore: a quanto pare, infatti, non sarà necessario essere vaccinati né indossare la mascherina, ma potrebbe bastare esibire un tampone negativo.

Il magazine Variety espone queste perplessità in maniera molto esplicita, con un editoriale intitolato “chi va al cinema a Los Angeles deve essere vaccinato. Perché non chi parteciperà agli Oscar?”

I piani dell’Academy non sono stati ancora resi pubblici, ma sul fronte mascherine è stato il dipartimento della salute della contea di Los Angeles a dare una spiegazione a Deadline:

Il contagio comunitario è in continua diminuzione, quindi è verosimile che il limite per i grandi eventi al chiuso presto venga ampliato a mille persone. L’ente sanitario pubblico lavorerà assieme agli Oscar sul protocollo COVID adatto, in linea con ciò che è richiesto per le produzioni televisive.

Al momento la contea di Los Angeles impone l’obbligo di indossare la mascherina nella maggior parte degli spazi pubblici e in tutti gli spazi interni in eventi con più di 500 persone. Ma gli Oscar vengono considerati una produzione televisiva, nonostante siano assimilabili a uno dei “grandi eventi” sopracitati. Il regolamento sanitario prevede infatti delle eccezioni, tra cui produzioni televisive, cinematografiche e musicali, ovviamente esibendo un tampone negativo o una prova di vaccinazione.

L’Academy non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, curiosamente però per lavorare nell’associazione è necessario essere vaccinati. Un obbligo che a quanto pare non sarà applicato per partecipare alla cerimonia, come ha segnalato per primo l’Hollywood Reporter. Questa posizione è in forte discontinuità con una serie di premi che precederanno gli Oscar, come i Critics Choice Awards (13 marzo). Il sito afferma che è possibile che alcuni dei nominati di quest’anno non siano vaccinati, e che quindi applicare l’obbligo avrebbe impedito loro di partecipare alla cerimonia di premiazione.