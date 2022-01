Gli Oscar 2022 avranno un conduttore. O forse due. O forse quattro. O forse ancora di più.

Una decina di giorni fa Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, aveva confermato che la 94 esima edizione degli Academy Awards avrebbe avuto una sola persona alla conduzione, e che i produttori avevano iniziato a cercare la star da coinvolgere. Nei giorni successivi, la stessa Academy ha lanciato un sondaggio su Twitter chiedendo ai fan chi vorrebbero vedere sul palco della cerimonia.

Ora Variety aggiorna sulla situazione, che pare essere diversa da quanto ci si aspettava. Secondo il sito, l’Academy sta vagliando numerosi nomi con l’idea di coinvolgere più celebrità, magari a coppie o a gruppi. Una decisione definitiva non è ancora stata presa, e come sempre la scelta finale sarà nelle mani dell’Academy, del produttore Will Packer e del canale televisivo ABC.

Dopo la profonda crisi di ascolti dell’edizione dell’anno scorso (dovuta a una stagione cinematografica fortemente penalizzata dal Coronavirus, dallo slittamento della cerimonia a fine aprile e dai limiti di uno show organizzato in una stazione dei treni come la Union Station di Los Angeles), quest’anno l’Academy intende organizzare uno spettacolo sfarzoso e di grande intrattenimento. L’obiettivo è quello di attirare varie fasce demografiche coinvolgendo più di una celebrità.

I nomi che sono stati fatti nei giorni scorsi, tuttavia, sarebbero già esclusi. Variety ha indagato e ha confermato che Dwayne Johnson non è disponibile perché sta lavorando a un film (è l’ennesima volta che l’Academy chiede alla star di condurre, ma non ha mai tempo). Anche Kevin Hart sarebbe stato contattato ma non può: sta girando in Europa. Altri nomi tolti dalla lista: Jimmy Kimmel e purtroppo anche Tom Holland e Zendaya. In particolare, Holland sarà in piena promozione di Uncharted e durante la settimana degli Oscar starà girando Crowded Room a New York (quindi probabilmente non sarà proprio presente alla cerimonia).

Alcuni nomi papabili, invece, sono Tina Fey, Amy Poehler e Maya Rudolph (sarebbero nella lunga lista di persone contattate), e Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez (potrebbero essere sul set della seconda stagione di Only Murders in the Building, ma questa cosa non dovrebbe complicare troppo la loro eventuale partecipazione).

La cerimonia degli Oscar si terrà il 27 marzo (le nomination verranno annunciate l’8 febbraio). Potete seguire tutte le novità sugli Oscar nella nostra sezione.