Nonostante le minacce di boicottaggio , sembra che la controversa decisione dell’Academy di consegnare i premi di otto categorie prima della diretta della cerimonia degli Oscar non verrà messa da parte. Numerosi artisti si sono scagliati contro questa decisione, accusando l’organizzazione di mettere in secondo piano i vincitori di categorie come il montaggio o la colonna sonora. Ora uno dei membri più prestigiosi dell’Academy, Steven Spielberg, si unisce al coro di proteste.

Intervistato da Deadline, il regista candidato all’Oscar per West Side Story ha spiegato:

Non sono d’accordo con la decisione presa dal comitato esecutivo. Ritengo davvero che questo sia forse il medium più collaborativo del mondo. Facciamo i film tutti insieme, diventiamo una famiglia nella quale un’arte è indispensabile quanto l’altra. Mi sembra che gli Academy Award non siano al di sopra, anche perché non c’è un “al di sotto”. Siamo tutti sullo stesso piano, dando il meglio di noi stessi per contribuire a raccontare le migliori storie nel modo migliore possibile. E questo, per me, significa che dovremmo essere premiati tutti insieme, dal vivo, a partire dall’inizio della cerimonia.

Se ripenso a un film come Lo Squalo e tolgo John Williams, beh lo squalo avrebbe avuto la dentiera. In West Side Story, quando Tony canta Tonight con Maria, senza lo scenografo Adam Stockhausen avrebbe cantato su una scaletta, sulle impalcature, in un teatro di posa vuoto. Senza il montaggio, tutti i miei film sarebbero ancora fermi ai giornalieri.

Ci riuniamo tutti insieme per creare la magia, e sono triste del fatto che ciò non verrà riconosciuto dal vivo, in televisione, con tutti quanti insieme. Ognuno avrà il suo momento, certo, e tutti i vincitori verranno mostrati mentre ricevono il premio e dicono il loro discorso, ma è l’idea di non essere lì effettivamente tutti insieme…

Ho un enorme rispetto per i miei colleghi governors, e ho un enorme rispetto per il presidente David Rubin. La stessa cosa stava per succedere tre anni fa, e all’ultimo minuto la decisione è stata tolta dal tavolo, e le quattro categorie che sarebbero state relegate agli stacchi pubblicitari sono state reinserite nella cerimonia in diretta. Spero che tornino sui loro passi, ma non credo lo faranno, non sono ottimista a riguardo.