Stavolta è l’ Hollywood Reporter ad avere lo scoop: sembra infatti che l’Academy abbia deciso come strutturare la cerimonia degli Oscar 2022, e quanti presentatori avrà sul palco questa 94 esima edizione.

Tre è il numero perfetto: tre saranno gli atti in cui sarà divisa la serata, e ciascuno di loro sarà guidato da un conduttore diverso. Ogni atto durerà un’ora.

Negli ultimi tre anni la cerimonia non ha mai avuto un solo conduttore, ed evidentemente l’Academy (nonostante gli ascolti sempre più traballanti) ha verificato che affidare il palco a più persone deve dare risultati migliori che a una sola.

Coinvolgendo tre diversi presentatori, l’Academy potrà peraltro puntare a conquistare l’attenzione di diverse fasce di pubblico. Non sono stati ancora fatti nomi, anche se non è difficile pensare che l’Academy e la ABC possano contattare i protagonisti di Only Murders in the Building, ovvero Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez.

L’obiettivo ovviamente sarà anche risollevare gli ascolti: nel 2019 gli Oscar avevano avuto 29.5 milioni di spettatori, nel 2020 erano scesi a 23.6 per poi precipitare a 10.4 milioni nel 2021.

