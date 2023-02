Oscar 2023, Andrea Riseborough rompe il silenzio dopo le polemiche sulla sua nomination

“Sono stupefatta: è stato così difficile anche solo credere che potesse succedere, perché non eravamo in corsa per altro. Anche se abbiamo ricevuto tantissimo sostegno, l’idea che potesse accadere ci sembrava lontanissima”. Così Andrea Riseborough aveva commentato la sua sorprendente candidatura all’Oscar come migliore attrice per To Leslie a poche ore dall’annuncio, il 24 gennaio scorso.

Ora l’attrice rompe il silenzio in un lungo profilo con l’Hollywood Reporter, commentando per la prima volta le polemiche che l’hanno travolta nei giorni successivi, quando l’Academy ha aperto un’indagine per stabilire se la campagna “dal basso” per promuovere la sua candidatura aveva violato il regolamento sulla promozione. Indagine che si è conclusa in un nulla di fatto (a parte esprimere “preoccupazione” e annunciare “imminenti aggiornamenti nel regolamento”), ma che ha fortemente danneggiato l’immagine di Riseborough e le possibilità che possa effettivamente vincere l’Oscar.

“Non so cosa so,” ha spiegato l’attrice al magazine. “Penso che quando avrò il tempo di processare tutto, potrò capirci di più”.

“[Questa controversia] mi ha confuso molto. Quello che trovo fantastico è che il mio film sia stato visto. Penso che quello sia stato l’aspetto più positivo,” ha continuato. “Quando ci impegnamo in qualcosa, vogliamo che venga visto, assorbito in qualche modo. E non possiamo controllare come verrà percepito.”

Sulle “misure” annunciate dall’Academy, l’attrice ha sottolineato: “La campagna promoziona degli Oscar è aspramente esclusiva, e lo è sempre stata. Non so ancora quali saranno le migliori misure per incoraggiare la meritocrazia. Sto lavorando duramente per scoprirle, e continuerò a farlo.” Mentre sulle polemiche che hanno investito la vicenda, Riseborough ritiene che siano impostanti: “Non solo ha perfettamente senso che sia scoppiata questa discussione, ma era necessario. L’industria cinematografica è tremendamente iniqua in termini di opportunità. Faccio molta attenzione a non parlare dell’esperienza di altre persone, perché sono meglio indicate a farlo loro, e io intendo ascoltare. […] Sono tuttavia molto grata che questa conversazione sia avvenuta, perché era dovuta. E ha avuto un profondo impatto su di me”.

Potete seguire tutti gli aggiornamenti sugli Oscar 2023 condotti da Jimmy Kimmel da questa pagina di BadTaste.