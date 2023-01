Oscar 2023: Austin Butler omaggia Lisa Marie Presley dopo la nomination per Elvis

In una recente intervista con Deadline, Austin Butler ha commentato la sua nomination come migliore attore protagonista agli Oscar 2023 e ha ricordato Lisa Marie Presley, scomparsa alcuni giorni fa.

Ecco le parole dell’attore:

È un momento agrodolce perché vorrei tanto che Lisa fosse qui per festeggiare con noi. Ma comunque cerco di focalizzarmi su come rendere questo un momento per omaggiarla. Era una persona unica, non mi sono mai sentito così vicino a qualcuno in modo così repentino.