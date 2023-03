Oscar 2023: Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava canteranno “Naatu Naatu” dal vivo

Oltre a Rihanna, anche Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava si esibiranno in occasione della cerimonia degli Oscar, cantando “Naatu Naatu”, la canzone di RRR, dal vivo.

“Naatu Naatu” è stata composta da M.M. Keeravaani con i testi di Chandrabose.

Tra gli altri concorrenti quest’anno troviamo Diane Warren con “Applause” da Tell it Like a Woman, Lady Gaga con “Hold My Hand” da Top Gun: Maverick, “Lift me Up” di Rihanna da Black Panther 2, David Byrne con “This Is a Life” da Everything Everywhere All at Once.

Le altre esibizioni saranno annunciate nel corso dei prossimi giorni.

La cerimonia degli Oscar 2023, condotta da Jimmy Kimmel, si terrà nel corso della notte del 12 marzo al Dolby Theatre di Ovation Hollywood a Los Angeles.

RRR è disponibile su Netflix.

Fonte