Oscar 2023: come vedere le nomination, votazioni da record

Si è conclusa nella serata di martedì 17 gennaio la votazione delle nomination per la 95 esima edizione degli Oscar, e per l’occasione il CEO dell’Academy Bill Kramer ha condiviso una lettera con tutti i membri dell’organizzazione rivelando che quest’anno vi è stata una partecipazione “da record”.

In tutta la sua storia, a quanto pare, non vi era mai stata una partecipazione così ampia alla votazione delle candidature, e sebbene non sia stato rivelato il numero preciso, possiamo ipotizzare che si tratti di una cifra vicina ai 9579 membri votanti nei 19 rami dell’Academy e provenienti da oltre 80 paesi. Un anno fa era stata fatta una dichiarazione simile, quindi evidentemente il record del 2022 è stato battuto.

È un’informazione particolarmente interessante se si pensa che l’Academy, negli ultimi anni, ha invitato un numero crescente di nuovi membri a unirsi all’associazione, svecchiando la sua composizione e soprattutto diversificandola. Un’ampia partecipazione significa anche scelte meno scontate e più internazionali, e così potremmo vedere ripeterzi il caso dell’anno scorso dove il giapponese Drive My Car venne nominato come miglior film (anche quest’anno, peraltro, la categoria sarà estesa a 10 nomi). Sul fronte degli attori tra le nomination sicure sembrano esserci Colin Farrell (Gli spiriti dell’Isola), Cate Blanchett (Tár), Brendan Fraser (The Whale), Michelle Yeoh e Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once) e Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever). Così come tra i titoli papabili di una nomination all’Oscar come miglior film non si escludono sequel come Top Gun: Maverick, Avatar: la via dell’acqua, Glass Onion e, chissà, anche Black Panther: Wakanda Forever, oltre a film d’autore come The Fabelmans, Tár e The Whale. Si attendono poi star del calibro di Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga, The Weekend tra i nominati per la miglior canzone.

Come vedere le nomination agli Oscar 2023

Le nomination verranno annunciate il 24 gennaio alle 14:30 del pomeriggio, verranno trasmessa in televisione durante Good Morning America negli USA e in streaming su Goodmorningamerica.com, Disney+, Oscars.org, Oscars.com, i social dell’Academy e il canale YouTube che potete vedere qui sotto. A condurre le nomination si alterneranno Riz Ahmed e Allison Williams.

Le nomination ai premi di categoria

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione speciale.