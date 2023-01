Oscar 2023, la corsa ha inizio: le nomination ai SAG Awards e agli altri premi di categoria

Ci siamo, oggi ha inizio ufficialmente la corsa agli Oscar 2023: domani 12 gennaio si apriranno le votazioni per le nomination alla 90 esima edizione degli Academy Awards, che dureranno fino al 17 gennaio. Nel frattempo, ieri notte si sono tenuti i Golden Globes (che poco o nulla hanno a che fare con l’Academy, ma effettivamente quest’anno cadono appena prima dell’apertura delle nomination, dando inevitabilmente una certa visibilità ai vincitori). E nel frattempo, oggi sono state annunciate le nomination ai 29 esimi SAG Awards, i premi del sindacato degli attori (la Screen Actors Guild), una categoria che rappresenta una porzione molto ampia dei membri dell’Academy e i cui gusti, quindi, rifletteranno senza dubbio le nomination e i vincitori. Le nomination ai SAG danno il via alla seconda fase della corsa agli Oscar: dopo i premi della critica, attraverso i quali alcuni film possono ottenere una certa visibilità, i premi di categoria iniziano a riflettere il sentimento generale di Hollywood verso certi titoli. Molti dei selezionatori dell’associazione SAG/AFTRA, quasi tutti attori, fanno infatti parte dell’Academy e non è un caso che l’anno scorso proprio I segni del cuore – CODA abbia vinto il premio per il miglior cast d’insieme: quello fu il momento in cui si capì definitivamente che il film Apple aveva la strada spianata verso l’Oscar al miglior film.

Le nomination di quest’anno arrivano accompagnate a una notizia molto importante: l’edizione 2023 dei SAG Awards verrà trasmessa sul canale YouTube di Netflix il 26 febbraio, mentre a partire dal 2024 la cerimonia verrà trasmessa direttamente su Netflix, in diretta streaming. Un evento live che darà una grandissima visibilità alla cerimonia. Dal 1995 al 1998 i SAG Awards vennero trasmessi dalla NBC, dal 1998 al 2022 da TNT e TBS.

Non solo SAG Awards, comunque, perché in questi giorni sono state annunciate anche le nomination ad altri premi di categoria indicatori delle relative categorie degli Oscar.

WGA Awards 2023: i contendenti agli Oscar che NON saranno candidabili

In attesa di scoprire chi saranno i film candidati il 25 gennaio ai WGA Awards 2023 nelle categorie di miglior sceneggiatura originale e miglior sceneggiatura adattamento, anche quest’anno sono stati svelati molti titoli che non potranno concorrere, nonostante abbiano diverse possibilità di ottenere una candidatura all’Oscar nelle relative categorie. Questo per via del regolamento molto restrittivo a cui devono aderire le sceneggiature di questi film in termini “sindacali”.

Ecco quindi i film che NON saranno candidabili ai WGA:

Gli spiriti dell’isola

Triangle of Sadness

Aftersun

Good Luck to You, Leo Grande

Cha Cha Real Smooth

Empire of Light

RRR

Ticket to Paradise

Tori & Lokita

Close

Il corsetto dell’imperatrice (Corsage)

Holy Spider

Argentina, 1985

The Eternal Daughter

Saint Omer

Vengeance

Niente di nuovo sul fronte occidentale

The Whale

The Wonder

Living

Pinocchio di Guillermo del Toro

The Son

Tremila anni di solitudine

After Yang

Downton Abbey: una nuova era

SAG Awards 2023: le nomination

A dominare la principale categoria, e cioè quella del miglior cast d’insieme (l’equivalente del “miglior film”) sono Babylon, Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin), Everything Everywhere All At Once, The Fabelmans e Women Talking. Tra tutti, Gli spiriti dell’isola ed Everything Everywhere All At Once sono i veri contendenti, avendo ottenuto ben cinque candidature e quindi riflettendo un grandissimo apprezzamento da parte della comunità degli attori.

Sul fronte televisivo, ricordiamo che i vincitori dell’anno scorso (Succession e Ted Lasso) non sono inclusi, lasciando spazio libero ad altre serie, in particolare Scissione, The White Lotus, Ozark, The Crown, Better Call Saul, Barry, Hacks, The Bear, Abbott Elementary, Only Murders in the Building.

FILM

Miglior cast d’insieme

BABYLON

Jovan Adepo / Sidney Palmer

P.J. Byrne / Max (Ruth’s Asst. Director)

Diego Calva / Manny Torres

Lukas Haas / George Munn

Olivia Hamilton / Ruth Adler

Li Jun Li / Lady Fay Zhu

Tobey Maguire / James McKay

Max Minghella / Irving Thalberg

Brad Pitt / Jack Conrad

Margot Robbie / Nellie LaRoy

Rory Scovel / The Count

Jean Smart / Elinor St. John

Katherine Waterston / Estelle

Jovan Adepo / Sidney Palmer P.J. Byrne / Max (Ruth’s Asst. Director) Diego Calva / Manny Torres Lukas Haas / George Munn Olivia Hamilton / Ruth Adler Li Jun Li / Lady Fay Zhu Tobey Maguire / James McKay Max Minghella / Irving Thalberg Brad Pitt / Jack Conrad Margot Robbie / Nellie LaRoy Rory Scovel / The Count Jean Smart / Elinor St. John Katherine Waterston / Estelle GLI SPIRITI DELL’ISOLA

Kerry Condon / Siobhán Súilleabháin

Colin Farrell / Pádraic Súilleabháin

Brendan Gleeson / Colm Doherty

Barry Keoghan / Dominic Kearney

Kerry Condon / Siobhán Súilleabháin Colin Farrell / Pádraic Súilleabháin Brendan Gleeson / Colm Doherty Barry Keoghan / Dominic Kearney EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Jamie Lee Curtis / Deirdre Beaubeirdra

James Hong / Gong Gong

Stephanie Hsu / Joy Wang/Jobu Tupaki

Ke Huy Quan / Waymond Wang

Harry Shum Jr. / Chad

Jenny Slate / Big Nose

Michelle Yeoh / Evelyn Wang

Jamie Lee Curtis / Deirdre Beaubeirdra James Hong / Gong Gong Stephanie Hsu / Joy Wang/Jobu Tupaki Ke Huy Quan / Waymond Wang Harry Shum Jr. / Chad Jenny Slate / Big Nose Michelle Yeoh / Evelyn Wang THE FABELMANS

Jeannie Berlin / Hadassah Fabelman

Paul Dano / Burt Fabelman

Judd Hirsch / Uncle Boris

Gabriel LaBelle / Sammy Fabelman

David Lynch / John Ford

Seth Rogen / Bennie Loewy

Michelle Williams / Mitzi Fabelman

Jeannie Berlin / Hadassah Fabelman Paul Dano / Burt Fabelman Judd Hirsch / Uncle Boris Gabriel LaBelle / Sammy Fabelman David Lynch / John Ford Seth Rogen / Bennie Loewy Michelle Williams / Mitzi Fabelman WOMEN TALKING

Jessie Buckley / Mariche

Claire Foy / Salome

Kate Hallett / Autje

Judith Ivey / Agata

Rooney Mara / Ona

Sheila McCarthy / Greta

Frances McDormand / Scarface Janz

Michelle McLeod / Mejal

Liv McNeil / Neitje

Ben Whishaw / August

August Winter / Melvin

Migliore attrice protagonista

CATE BLANCHETT / Lydia Tár

Tár

Tár VIOLA DAVIS / Nanisca

The Woman King

The Woman King ANA de ARMAS / Norma Jeane

Blonde

Blonde DANIELLE DEADWYLER / Mamie Till-Mobley

Till

Till MICHELLE YEOH / Evelyn Wang

Everything Everywhere All at Once

Miglior attore protagonista

AUSTIN BUTLER / Elvis

Elvis

Elvis COLIN FARRELL / Pádraic Súilleabháin

The Banshees of Inisherin

The Banshees of Inisherin BRENDAN FRASER / Charlie

The Whale

The Whale BILL NIGHY / Williams

Living

Living ADAM SANDLER / Stanley Sugerman

Hustle

Migliore attrice non protagonista

ANGELA BASSETT / Ramonda

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever HONG CHAU / Liz

The Whale

The Whale KERRY CONDON / Siobhán Súilleabháin

The Banshees Of Inisherin

The Banshees Of Inisherin JAMIE LEE CURTIS / Deidre Beaubeirdra

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once STEPHANIE HSU / Joy Wang/Jobu Topaki

Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista

PAUL DANO / Burt Fabelman

The Fabelmans

The Fabelmans BRENDAN GLEESON / Colm Doherty

The Banshees of Inisherin

The Banshees of Inisherin BARRY KEOGHAN / Dominic Kearney

The Banshees of Inisherin

The Banshees of Inisherin KE HUY QUAN / Waymond Wang

Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once EDDIE REDMAYNE / Charlie Cullen

The Good Nurse

Miglior cast di stunt

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

The Woman King

SERIE TV

Miglior cast d’insieme in una serie tv drammatica

BETTER CALL SAUL

THE CROWN

OZARK

SCISSIONE

THE WHITE LOTUS

Migliore attrice in una serie drammatica

JENNIFER COOLIDGE / Tanya McQuoid-Hunt

The White Lotus

The White Lotus ELIZABETH DEBICKI / Princess Diana

The Crown

The Crown JULIA GARNER / Ruth Langmore

Ozark

Ozark LAURA LINNEY / Wendy Byrde

Ozark

Ozark ZENDAYA / Rue Bennett

Euphoria

Miglior attore in una serie drammatica

JONATHAN BANKS / Mike Ehrmantraut

Better Call Saul

Better Call Saul JASON BATEMAN / Marty Byrde

Ozark

Ozark JEFF BRIDGES / Dan Chase

The Old Man

The Old Man BOB ODENKIRK / Jimmy McGill/Saul Goodman

Better Call Saul

Better Call Saul ADAM SCOTT / Mark Scout

Scissione

Miglior cast d’insieme in una commedia

ABBOTT ELEMENTARY

BARRY

THE BEAR

HACKS

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Migliore attrice in una commedia

CHRISTINA APPLEGATE / Jen Harding

Dead to Me

Dead to Me RACHEL BROSNAHAN / Miriam “Midge” Maisel

The Marvelous Mrs. Maisel

The Marvelous Mrs. Maisel QUINTA BRUNSON / Janine Teagues

Abbott Elementary

Abbott Elementary JENNA ORTEGA / Wednesday Addams

Wednesday

Wednesday JEAN SMART / Deborah Vance

Hacks

Miglior attore in una commedia

ANTHONY CARRIGAN / Noho Hank

Barry

Barry BILL HADER / Barry

Barry

Barry STEVE MARTIN / Charles-Haden Savage

Only Murders in the Building

Only Murders in the Building MARTIN SHORT / Oliver Putnam

Only Murders in the Building

Only Murders in the Building JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto

The Bear

Miglior attore in una miniserie o film tv

STEVE CARELL / Alan Strauss

The Patient

The Patient TARON EGERTON / James Keene

Black Bird

Black Bird SAM ELLIOTT / Shea Brennan

1883

1883 PAUL WALTER HAUSER / Larry Hall

Black Bird

Black Bird EVAN PETERS / Jeffrey Dahmer

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Migliore attrice in una miniserie o film tv

EMILY BLUNT / Cornelia Locke

The English

The English JESSICA CHASTAIN / Tammy Wynette

George & Tammy

George & Tammy JULIA GARNER / Anna Delvey

Inventing Anna

Inventing Anna NIECY NASH-BETTS / Glenda Cleveland

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story AMANDA SEYFRIED / Elizabeth Holmes

The Dropout

Miglior cast di stunt in una serie

Andor

The Boys

House of the Dragon

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Stranger Things

ASC Awards 2023: le nomination

Ecco anche le nomination dei premi della American Society of Cinematographers, che riunisce i direttori della fotografia. La 73 esima cerimonia di premiazione si terrà il 5 marzo. L’anno scorso Greig Fraser vinse il premio più importante per Dune, che poi ricevette l’Oscar: è capitato in totale 17 volte su 36 edizioni.

FILM

Roger Deakins , Empire of Light (Searchlight Pictures)

, Empire of Light (Searchlight Pictures) Greig Fraser , The Batman (Warner Bros.)

, The Batman (Warner Bros.) Darius Khondji , Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (Netflix)

, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (Netflix) Claudio Miranda , Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

, Top Gun: Maverick (Paramount Pictures) Mandy Walker, Elvis (Warner Bros.)

SPOTLIGHT AWARD

Sturla Brandth Grøvlen, War Sailor (DCM Film)

Kate McCullough, The Quiet Girl (Super)

Andrew Wheeler, God’s Country (IFC Films)

EPISODIO DI UNA SERIE DI UNA TV NON COMMERCIALE DI UN’ORA

John Conroy, Westworld – “Années Folles” (HBO/HBO Max)

Catherine Goldschmidt, House of the Dragon – “The Lord of the Tides” (HBO/HBO Max)

Alejandro Martinez, House of the Dragon – “The Green Council” (HBO/HBO Max)

M. David Mullen, The Marvelous Mrs. Maisel – “How Do You Get to Carnegie Hall?” (Prime Video)

Alex Nepomniaschy, The Marvelous Mrs. Maisel – “Everything is Bellmore” (Prime Video)

Nikolaus Summerer, 1899 – “The Calling” (Netflix)

EPISODIO PILOT, O EPISODIO DI UNA MINISERIE O FILM TV

Todd Banhazl, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty – “The Swan” (HBO/HBO Max)

Jeremy Benning, Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities – “The Outside” (Netflix)

Anastas Michos, Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities – “The Autopsy” (Netflix)

C. Kim Miles, Lost Ollie – “Bali Hai” (Netflix)

Sean Porter, The Old Man – “I” (FX)

EPISODIO DI UNA SERIE TV DI MEZZ’ORA

Adam Bricker, Hacks – “The Click” (HBO/HBO Max)

Carl Herse, Barry – “Starting Now” (HB0/HBO Max)

Stephen Murphy, Atlanta – “New Jazz” (FX)

Ula Pontikos, Russian Doll– “Matryoshka” (Netflix)

Christian Sprenger, Atlanta – “Andrew Wyeth. Alfred’s World.” (FX)

EPISODIO DI UNA SERIE TV DI UNA TV COMMERCIALE DI UN’ORA

Marshall Adams, Better Call Saul – “Saul Gone” (AMC)

Jesse M. Feldman, Interview With the Vampire ­– “Is My Very Nature That of the Devil” (AMC)

Christian “Tico” Herrera, Snowfall – “Departures” (FX)

Jules O’Loughlin, The Old Man – “IV” (FX)

Jaime Reynoso, Snowpiercer – “Bound by One Track” (TNT)

DOCUMENTARIO

Ben Bernhard and Riju Das, All That Breathes (HBO/HBO Max)

Adam Bricker, Chef’s Table: Pizza ­– “Franco Pepe” (Netflix)

Wolfgang Held, This Stolen Country of Mine

Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards 2023: le nomination

Annunciate anche le nomination del sindacato dei make-up artist e parrucchieri, che compie dieci anni. L’anno scorso il vincitore del relativo Oscar, Gli occhi di Tammy Faye, non ottenne nessuno dei tre premi a cui era candidato. Quest’anno ci sono cinque film candidati a due premi: Amsterdam, Black Panther: Wakanda Forever, Everything Everywhere All at Once, Elvis e The Menu.

La cerimonia di premiazione si terrà l’11 febbraio.

FILM

Miglior trucco contemporaneo

The Batman

Naomi Donne, Doone Forsyth, Norma Webb, Jemma Carballo

Naomi Donne, Doone Forsyth, Norma Webb, Jemma Carballo Everything Everywhere All At Once

Michelle Chung, Erin Rosenmann, Dania A. Ridgway

Michelle Chung, Erin Rosenmann, Dania A. Ridgway The Menu

Deborah LaMia Denaver, Mazena Puksto, Donna Cicatelli, Deb Rutherford

Deborah LaMia Denaver, Mazena Puksto, Donna Cicatelli, Deb Rutherford Nope

Shutchai Tym Buacharern, Jennifer Zide-Essex, Eleanor Sabaduquia, Kato De Stefan

Shutchai Tym Buacharern, Jennifer Zide-Essex, Eleanor Sabaduquia, Kato De Stefan Spirited

Monica Huppert, Autumn J. Butler, Vivian Baker

Miglior trucco d’epoca o di creazione di un personaggio

Amsterdam

Nana Fischer, Miho Suzuki, Jason Collins

Nana Fischer, Miho Suzuki, Jason Collins Babylon

Heba Thorisdottir, Shaunna Bren Chavez, Jean Black, Mandy Artusato

Heba Thorisdottir, Shaunna Bren Chavez, Jean Black, Mandy Artusato Blonde

Tina Roesler Kerwin, Elena Arroy, Cassie Lyons

Tina Roesler Kerwin, Elena Arroy, Cassie Lyons Elvis

Shane Thomas, Angela Conte

Shane Thomas, Angela Conte Till

Denise Tunnell, Janice Tunnell, Ashley Langston

Migliori effetti speciali di make-up

The Batman

Michael Marino, Mike Fontaine, Yoichi Art Sakamoto, Göran Lundström

Michael Marino, Mike Fontaine, Yoichi Art Sakamoto, Göran Lundström Black Panther: Wakanda Forever

Joel Harlow, Kim Felix

Joel Harlow, Kim Felix Elvis

Mark Coulier, Jason Baird, Barrie Gower, Emma Faulkes, Chloe Muton-Phillips

Mark Coulier, Jason Baird, Barrie Gower, Emma Faulkes, Chloe Muton-Phillips The Whale

Adrien Morot, Kathy Tse, Chris Gallaher

Miglior parrucco contemporaneo

The Batman

Zoe Tahir, Melissa Van Tongeran, Paula Price, Andrea Lance Jones

Zoe Tahir, Melissa Van Tongeran, Paula Price, Andrea Lance Jones Black Panther: Wakanda Forever|

Camille Friend, Evelyn Feliciano, Marva Stokes, Victor Paz

Camille Friend, Evelyn Feliciano, Marva Stokes, Victor Paz Everything Everywhere All At Once

Anissa E. Salazar, Meghan Heaney, Miki Caporusso

Anissa E. Salazar, Meghan Heaney, Miki Caporusso Glass Onion: A Knives Out Mystery

|Jeremy Woodhead, Tracey Smith, Leslie D. Bennett

|Jeremy Woodhead, Tracey Smith, Leslie D. Bennett The Menu|

Adruitha Lee, Monique Hyman, Kate Loftis, Barbara Sanders

Miglior parrucco d’epoca o di creazione di un personaggio

Amsterdam

Adruitha Lee, Lori McCoy-Bell, Cassandra L. Russek, Yvette Shelton

Adruitha Lee, Lori McCoy-Bell, Cassandra L. Russek, Yvette Shelton Babylon

Jaime Leigh McIntosh, Ahou Mofid, Aubrey Marie

Jaime Leigh McIntosh, Ahou Mofid, Aubrey Marie Blonde

Jaime Leigh McIntosh, Lynnae Duley, Ahou Mofid, Robert Pickens

Jaime Leigh McIntosh, Lynnae Duley, Ahou Mofid, Robert Pickens Elvis

Shane Thomas, Louise Coulston

Shane Thomas, Louise Coulston The Woman King

Louisa Anthony, Jamika Wilson, Plaxedes Kelias, Charity Gwakuka

SERIE TV

Miglior trucco contemporaneo

“Abbott Elementary”

Alisha L. Baijounas, Jenn Bennett, Constance Foe, Emilia Werynska

Alisha L. Baijounas, Jenn Bennett, Constance Foe, Emilia Werynska “Emily in Paris”

Aurélie Payen, Joséphine Bouchereau, Carole Nicolas, Corinne Maillard

Aurélie Payen, Joséphine Bouchereau, Carole Nicolas, Corinne Maillard “Euphoria”- Season 2

Doniella Davy, Tara Lang Shah, Alexandra J. French

Doniella Davy, Tara Lang Shah, Alexandra J. French “Hacks”- Season 2

Bridget O’Neill

Bridget O’Neill “The White Lotus”

Rebecca Hickey, Federica Emidi

Miglior trucco d’epoca o di creazione di un personaggio

“Bridgerton”

Erika Ökvist, Jessie Deol, Sophie Brown, Bethany Long

Erika Ökvist, Jessie Deol, Sophie Brown, Bethany Long “House of The Dragon”

Amanda Knight, Sara Kramer, Heather McCullen

Amanda Knight, Sara Kramer, Heather McCullen “Pam & Tommy”

David Williams, Jennifer Aspinall, Dave Snyder, Bill Myer

David Williams, Jennifer Aspinall, Dave Snyder, Bill Myer “Stranger Things”

Amy L. Forsythe, Devin Morales, Lisa Poe, Nataleigh Verrengia

Amy L. Forsythe, Devin Morales, Lisa Poe, Nataleigh Verrengia “Wednesday”

Tara McDonald, Nirvana Jalalvand, Gabriela Cretan

Migliori effetti speciali di makeup

“Angelyne”

Vincent Van Dyke, Kate Biscoe, Mike Mekash, Abby Lyle Clawson

Vincent Van Dyke, Kate Biscoe, Mike Mekash, Abby Lyle Clawson “Gaslit”

Kazu Hiro, Richard Redlefsen, Mike Ornela

Kazu Hiro, Richard Redlefsen, Mike Ornela “Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities”

Sean Sansom, Mike Hill

Sean Sansom, Mike Hill “Pam & Tommy”

David Williams, Jason Collins, Mo Meinhart, Abby Lyle Clawson

David Williams, Jason Collins, Mo Meinhart, Abby Lyle Clawson “Stranger Things”

Barrie Gower, Duncan Jarman, Patt Foad, Paula Eden

Miglior parrucco contemporaneo

“Abbott Elementary”

Moira Frazier, Dustin Osborne, Christina R. Joseph

Moira Frazier, Dustin Osborne, Christina R. Joseph “American Horror Stories”

Valerie Jackson, Lauren Poole, Suzette Boozer

Valerie Jackson, Lauren Poole, Suzette Boozer “Black-ish”

Nena Ross-Davis, Stacey Morris, Shirlena Allen, Debra Brown

Nena Ross-Davis, Stacey Morris, Shirlena Allen, Debra Brown “Emily in Paris”

Carole Nicolas, Mike Désir, Miharu Oshima, Julien Parizet

Carole Nicolas, Mike Désir, Miharu Oshima, Julien Parizet “Kindred”

Jamie Amadio, Chantell Carrtherol

Miglior parrucco d’epoca o di creazione di un personaggio

“Bridgerton”

Erika Ökvist, Emma Rigby

Erika Ökvist, Emma Rigby “Dangerous Liaisons”

Daniel Parker, Deborah Kenton, Claudia Stolze, Jana Radilová

Daniel Parker, Deborah Kenton, Claudia Stolze, Jana Radilová “Hocus Pocus 2”

Cheryl R. Marks, Curtis William Foreman, Mandy Lyons

Cheryl R. Marks, Curtis William Foreman, Mandy Lyons “Our Flag Means Death”

Margarita Pidgeon, Stacy Bisel, Kate Loftis, Christopher Enlow

Margarita Pidgeon, Stacy Bisel, Kate Loftis, Christopher Enlow “Pam & Tommy”

Barry Lee Moe, Erica Adams, George Guzman, Helena Cepeda

CAS Awards 2023: le nomination

Sono state annunciate le nomination dei premi della Cinema Audio Society, il sindacato degli artisti del sonoro di Hollywood. A guidare le candidature in molte categorie troviamo Avatar: la via dell’acqua e Top Gun: Maverick, ovviamente, ma non mancano pellicole come Niente di nuovo sul fronte occidentale, Elvis e The Batman.

La 59 esima edizione dei CAS Awards si terrà il 4 marzo, un anno fa Dune trionfò sulla strada dell’Oscar per il miglior suono.

FILM

Live action

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Batman

Top Gun: Maverick

Animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Lightyear

Minions 2

Il gatto con gli stivali 2

Red

Documentario

Good Night Oppy

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song

Louis Armstrong’s Black and Blues

Moonage Daydream

The Volcano: Rescue from Whakaari

TELEVISIONE

Miniserie o film tv

Mostro: la storia di Jeffrey Dhamer

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, E3 The Autopsy

Moon Knight, E6 Gods and Monsters

Obi-Wan Kenobi E6 Part 1

Prey

Serie tv con episodi da un’ora

Better Call Saul S6:E13 Saul Gone

Ozark S4:E14 A Hard Way To Go

Severance S1:E9 The We We Are

Stranger Things S4:E7 Chapter Seven: The Massacre at Hawkins Lab

The White Lotus S2:E1 Ciao

Serie tv con episodi da mezz’ora

Barry S3:E8 Starting Now

Only Murders in the Building S2:E5 The Tell

She-Hulk: Attorney at Law S1:E9 Whose Show Is This?

The Bear S1:E7 Review

What We Do in the Shadows S4:E7 Pine Barrens

ADG Awards 2023: le nomination

Annunciate anche le nomination alla 27 esima edizione dei premi della Art Directors Guild, il sindacato degli scenografi. I vincitori verranno annunciati il 18 febbraio.

Come sempre, è complicato definire questi premi come un “indicatore” del relativo Oscar per via della suddivisione in categorie, ma spesso l’Oscar alle migliori scenografie viene dato al vincitore nella categoria del miglior film ambientato nel passato.

FILM

Film ambientato nel passato

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Elvis

The Fabelmans

White Noise

Film fantasy

Avatar: la via dell’acqua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Everything Everywhere All at Once

Film ambientato nel presente

Bardo

Bullet train

Glass Onion

Tár

Top Gun: Maverick

Film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Lightyear

Marcel the Shell with Shoes On

Il gatto con gli stivali 2

Red

SERIE TV

Serie single camera con episodi di un’ora ambientata nel passato

The Crown: “Ipatiev House”

The Gilded Age: “Never the New”

The Marvelous Mrs. Maisel: “Maisel vs. Lennon: The Cut Contest,” “How Do You Get Carnegie Hall?”

Pachinko: “Chapter One”

Peaky Blinders: “Black Day”

Serie single camera con episodi di un’ora fantasy

Andor: “Rix Road”

House of the Dragon: “The Heirs of the Dragon”

The Lord of the Rings: The Rings of Power: “Adar”

Stranger Things: “Chapter Seven: The Massacre at Hawkins Lab”

Wednesday: “Woe is the Loneliest Number”

Serie single camera con episodi di un’ora ambientata nel presente

Better Call Saul: “Wine and Roses,” “Nippy”

Euphoria: “You Who Cannot See, Think of Those Who Can,” “The Theater and Its Double,” ”All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name”

Ozark: “The Beginning of the End,” “Let the Great World Spin,” “City on the Make”

Severance: “Good News About Hell”

The White Lotus: “Ciao”

Miniserie o film tv

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Moon Knight

Obi-Wan Kenobi

Pinocchio

Station 11

Serie single camera con episodi da mezz’ora

Emily In Paris: “What’s It All About…” “How to Lose a Designer in 10 Days”

Hacks: “Trust the Process”

Only Murders in the Building: “Framed”

Our Flag Means Death: “Pilot”

What We Do in the Shadows: “The Grand Opening,” “The Night Market,” “Pine Barrens”

Serie multicamera

Bob ❤️ Abishola: “Inner Boss Bitch,” “Two Rusty Tractors,” “Estee Lauder and Goat Meat”

The Conners: “Sex, Lies, and House Hunting,” “The Best Laid Plans, A Contrabassoon and A Sinking Feeling”

How I Met Your Father: “Pilot”

The Neighborhood: “Welcome to the Remodel”

United States of Al: “Kiss/Maach,” “Divorce/Talaq,” “Sock/Jeraab”

Golden Reel Awards 2023: le nomination

Sono state annunciate le nomination alla 70 esima edizione dei Golden Reel Awards, i premi della Motion Picture Sound Editors, i montatori del suono. I vincitori verranno annunciati il 26 febbraio. Ricordiamo che anche quest’anno agli Oscar ci sarà una sola categoria relativa al suono.

FILM

Miglior montaggio sonoro: dialoghi/ADR

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

The Batman (Warner Bros. Pictures)

Elvis (Waner Bros Pictures)

Empire of Light (Searchlight Pictures)

Everything Everywhere All At Once (A24)

Top Gun: Maverick (Paramount)

Miglior montaggio sonoro: effetti/foley

Avatar: The Way of Water (20 th Century Studios)

Century Studios) The Batman (Warner Bros. Pictures)

Everything Everywhere All at Once (A24)

Jurassic World: Dominion (Universal)

Nope (Universal)

Top Gun: Maverick (Paramount)

Miglior montaggio sonoro in un film d’animazione

DC League of Super-Pets (Warner Bros. Animation)

Guillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix)

Lightyear (Disney Animation)

Puss in Boots (DreamWorks Animation)

Miglior montaggio sonoro in un documentario

Good Night Oppy (Amazon)

Louis Armstrong’s Black and Blues (Apple TV+)

Moonage Daydream (Neon)

The Territory (National Geographic)

Miglior montaggio sonoro in un film non in lingua inglese

All Quiet on the Western Front (Netflix)

Argentina, 1985 (Amazon)

Bardo (Netflix)

EO (Janus Films)

The Quiet Girl (Break Out Pictures)

Triangle of Sadness (Neon)

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione speciale.