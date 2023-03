Dove vedere gli Oscar 2023 in diretta, in chiaro e in streaming

Ci siamo: la Notte degli Oscar 2023 è imminente, e come ogni anno in molti si staranno chiedendo dove vedere la premiazione in diretta. La risposta come sempre è su Sky, e in streaming su Now.

I dettagli sono i seguenti:

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo, a partire dalle 23.15, partirà la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. Il canale dedicato è il 303, Sky Cinema Oscar , ma sarà disponibile anche su Sky Uno , in chiaro su TV8 e in streaming su NOW

La Notte degli Oscar 2023 sarà riproposta integralmente nella mattina e nel pomeriggio di lunedì 13 marzo su Sky Cinema Oscar, successivamente sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW

Lunedì in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2023” sarà dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, in seconda serata su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Oscar 2023: dove vedere la cerimonia in chiaro e in streaming

Oscar 2023: la diretta su Twitch su BadTaste.it

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, seguiremo la cerimonia in diretta sul canale Twitch BADTASTEITALIA: durante tutta la notte commenteremo la consegna dei premi (aggiornando il sito!) insieme a chi deciderà di guardare gli Oscar in nostra compagnia. La diretta inizierà intorno alle 23:00!

E in preparazione alla serata, vi invitiamo come sempre a compilare i vostri pronostici:

Vi ricordiamo potete partecipare alla discussione anche sul nostro canale Discord, per accedere al quale è necessario essere abbonati al nostro canale Twitch o a BadTaste+.

Trovate il calendario degli Oscar, tutte le informazioni, gli speciali e le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.