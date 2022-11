Oscar 2023: Jimmy Kimmel alla conduzione

La 95° edizione degli Academy Awards, meglio noti come Oscar, ha ufficialmente un conduttore. Come riportato da Deadline, si tratta di Jimmy Kimmel, che tornerà alla conduzione dopo il 2017 e il 2018.

LEGGI – Oscar 2023: Nostalgia rappresenterà l’Italia nella selezione per il miglior film straniero

“Essere invitato a condurre gli Oscar per la terza volta è o un grande onore o una trappola” ha commentato Kimmel. “In un caso o nell’altro, sono grato all’Academy per avermelo chiesto così in fretta dopo che tutti i più bravi hanno detto di no“.

La 95 esima edizione degli Oscar si terrà il 12 marzo 2023, e si svolgerà presso il Dolby Theatre nel centro commerciale Hollywood & Highland di Los Angeles. La cerimonia verrà trasmessa in tutto il mondo (negli USA dal canale televisivo ABC) e presentata da Jimmy Kimmel: la speranza è che gli ascolti tornino a crescere dopo il comprensibile crollo del 2021 e il leggero rimbalzo (alimentato dallo scandalo di Will Smith) del 2022.

Tutte le notizie e le informazioni sugli Oscar 2023.

Fonte