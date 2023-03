Oscar 2023: Lady Gaga non si esibirà perché impegnata a girare Joker 2

A mancare alle appello alle esibizioni ai prossimi Oscar 2023 ci sarà Lady Gaga, candidata per Hold My Hand, composta per la colonna sonora di Top Gun: Maverick.

Il produttore degli Oscar Glen Weiss ha dato la notizia ieri durante una conferenza, come riportato da Variety. L’attrice e cantante è impegnata sul set di Joker 2 e non avrà modo di esibirsi:

Abbiamo invitato tutti e cinque i candidati. Abbiamo un ottimo rapporto con Lady Gaga, è impegnata a girare un film al momento. […] e non è stato possibile permetterle un’esibizione per suo calibro, perciò non canterà alla cerimonia.

Tra gli altri concorrenti quest’anno troviamo Diane Warren con “Applause” da Tell it Like a Woman, “Naatu Naatu” da RRR , “Lift me Up” di Rihanna da Black Panther 2, David Byrne con “This Is a Life” da Everything Everywhere All at Once.

La cerimonia degli Oscar 2023, condotta da Jimmy Kimmel, si terrà nel corso della notte del 12 marzo al Dolby Theatre di Ovation Hollywood a Los Angeles. Noi la seguiremo su Twitch in diretta a partire dalle 23.30.