Oscar 2023: ascolta i cinque brani nominati per la miglior canzone originale

Sono cinque brani molto diversi quelli candidati oggi all’Oscar 2023 per la miglior canzone originale. Nonostante Taylor Swift sia rimasta a bocca asciutta per la sua Carolina (La ragazza della palude), due grandi popstar hanno ottenuto la nomination, e la loro presenza durante la Notte degli Oscar dovrebbe garantire qualche punto in più negli ascolti: Rihanna (con Lift Me Up da Black Panther: Wakanda Forever) e Lady Gaga (con Hold My Hand da Top Gun: Maverick).

Ma c’è anche il film indiano RRR, con la canzone Naatu Naatu di M.M. Keeravani e i testi di Chandrabose, oltre ad Applause di Diane Warren, qui alla sua quattordicesima candidatura all’Oscar (e quest’anno ha ricevuto anche l’Oscar onorario). Il film in questione è Tell It Like a Woman, produzione italiana diretta dalla regista Chiara Tilesi.

Infine, c’è This Is a Life di Ryan Lott, Mitski e David Byrne, da Everything Everywhere All At Once.

Potete ascoltare le canzoni qui sotto!

