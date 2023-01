Oscar 2023: la reazione di Angela Bassett alla nomination per Black Panther: Wakanda Forever

Dopo la nomination come migliore attrice non protagonista agli Oscar 2023, Angela Bassett ha rilasciato una dichiarazione a Good Morning America per parlare della candidatura tanto significativa.

Ecco la reazione dell’attrice:

Questa mattina è diventata un po’ più speciale a casa Bassett Vance con la notizia della mia nomination all’Oscar. Quello che mi ha attratto a ognuna delle donne che ho interpretato nella mia carriera è la loro forza, la compassione, la resilienza e il potere. La regina Ramonda di Wakanda Forever è un personaggio che ha toccato il mio spirito perché è una madre, perché è una leader che deve proteggere la sua nazione avvolta nel dolore tanto quanto deve proteggere la sua famiglia. Ramonda è una lettera d’amore che riflette e accetta ciò che noi donne dobbiamo fare ogni giorno. Ho dovuto sviscerare così tanto da attrice perché si tratta di una storia brillante, costellata di talenti davanti e dietro la macchina da presa. Sono grata all’Academy per avermi incluso in questo splendido gruppo di attrici. Non vedo l’ora che arrivi il 12 marzo per esultare e celebrare tutte insieme.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione speciale.

Cosa ne pensate delle parole di Angela Bassett? Ditecelo nei commenti!