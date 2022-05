Dopo aver comunicato il calendario ufficiale della corsa agli Oscar 2022 , l’Academy ha anche modificato il regolamento del premio, tornando a una sorta di “normalità” pre-pandemica soprattutto nel metodo di qualificazione per partecipare.

Si afferma infatti che siccome i cinema hanno riaperto definitivamente i battenti, un film, un documentario o un cortometraggio deve essere proiettato nelle sei aree metropolitane di Los Angeles, New York, Bay Area, Chicago, Miami e Atlanta per essere preso in considerazione per le nomination. I lungometraggi devono essere proiettati almeno per una settimana al cinema (drive-in inclusi) prima di uscire su qualsiasi altro medium. È quindi stata esclusa la Digital Screening Room dell’Academy come metodo per essere qualificati.

È tornato poi il calendario annuale come periodo di uscita dei film per essere candidabili alla 95 esima edizione degli Oscar: la 94 esima edizione, infatti, ha preso in considerazione un calendario di 10 mesi (da marzo 2021 a dicembre 2021) dopo che la 93 esima, a causa del lockdown, aveva avuto un calendario di 14 mesi (da gennaio 2020 a febbraio 2021).

Tra i piccoli cambiamenti del regolamento, poi, si segnala che un film non potrà proporre più di 3 canzoni per la candidatura all’Oscar come miglior canzone originale.

Ecco il calendario con le deadline per proporre i propri film nelle varie categorie:

Documentario: 3 ottobre

Film internazionale: 3 ottobre

Corto d’animazione: 14 ottobre

Corto documentaristico: 14 ottobre

Corto live action: 14 ottobre

Colonna sonora – 1 novembre

Canzone originale – 1 novembre

Film d’animazione – 15 novembre

Tutte le altre categorie – 15 novembre

La 95 esima edizione degli Oscar si terrà il 12 marzo 2023.

Trovate tutte le informazioni e le novità sugli Oscar nella nostra sezione dedicata.

Fonte: Deadline