Oscar 2023, Roger Deakins: “La migliore fotografia non è stata candidata”

È a Baz Bamigboye, ora editorialista di Deadline, che il leggendario Roger Deakins affida una scottante confessione: la migliore fotografia del 2022 non ha ricevuto una candidatura all’Oscar quest’anno.

Di che film si tratta? The Batman, con la fotografia di Greg Fraser:

È The Batman. È il miglior lavoro dell’anno, a mio avviso. E il motivo per cui non è tra i candidati è puro e semplice: snobismo. C’è l’ingiusta tendenza a evitare l’universo Marvel o in generale universi molto popolari. Anche Claudio Miranda [direttore della fotografia di Top Gun: Maverick] è un altro che è rimasto fuori. Bisogna concentrarsi sul lavoro. Il buon lavoro è un buon lavoro, a prescindere dal genere.

Che Fraser abbia vinto l’Oscar l’anno scorso per Dune non importa, spiega Deakins:

Lo snobismo rimane.

Deakins è alla sua sedicesima candidatura all’Oscar, questa volta per Empire of Light di Sam Mendes, e ha vinto due Oscar: per Blade Runner 2049 e per 1917. Tuttavia quest’anno ritiene che non porterà a casa la statuetta, anche perché i premi principali quest’anno sono andati ai colleghi James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale e per Mandy Walker per Elvis. Se vincesse quest’ultima, sarebbe il primo Oscar per la migliore fotografia a una donna in 95 anni di storia della cerimonia. Ma Deakins non si scompone sulla parità di genere:

Si tratta di premiare un buon lavoro, non il genere. [Sarebbe bello che lei vincesse, ma] la cosa importante è che sia un buon lavoro.

