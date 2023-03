Oscar 2023: Tom Cruise non ci sarà, ma Lady Gaga canterà Hold My Hand!

Contrordine: Tom Cruise non parteciperà alla Notte degli Oscar 2023. La notizia dell’ultimo minuto è che l’attore è impegnato nelle riprese di Mission: Impossible 8 (stando a quanto afferma Deadline sembra che prossimamente vederemo nuove immagini delle sue imprese in Sicilia). Negli ultimi giorni si erano rincorse le voci sulla possibilità che fosse lui a sostituire Will Smith (bandito per dieci anni dagli Oscar) nell’annunciare il premio alla migliore attrice. In molti avevano dato per certa la sua partecipazione “a sorpresa”, ma a quanto pare non sarà così, e secondo Deadline saranno Tom Hanks e Halle Berry a consegnare la statuetta.

Se Top Gun: Maverick, quindi, dovesse vincere l’Oscar al miglior film (con un grande colpo di scena) Jerry Bruckheimer salirebbe quindi sul palco e ritirerebbe il premio anche per Cruise (che figura anche come produttore).

Un’altra sorpresa dell’ultimo minuto, invece, è il fatto che Lady Gaga, alla fine, non solo parteciperà alla cerimonia ma salirà sul palco e canterà Hold My Hand, la canzone di Top Gun: Maverick con cui è candidata all’Oscar. Nei giorni scorsi era stato comunicato che la star ci sarebbe stata, ma non si sarebbe esibita, perché troppo impegnata nelle riprese di Joker 2 per poter partecipare alle prove, e che probabilmente sarebbe stata proiettata una clip. Invece, alla fine, Gaga ha deciso di accontentare tutti i suoi fan, dando un possibile boost agli ascolti.

