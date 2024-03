La 96 esima edizione degli Oscar è stata vista da 19.5 milioni di americani sul canale televisivo ABC, con un rating di 3.8 punti nella fascia 18-49. Si tratta di un numero in crescita rispetto ai 18.8 milioni di spettatori che l’anno scorso seguirono la cerimonia, anche se il confronto è difficile da fare realmente: quest’anno la trasmissione è stata anticipata di un’ora, e nel frattempo è scattata anche l’ora solare, creando un po’ di confusione negli spettatori sulla messa in onda. Non a caso la porzione di trasmissione più vista è stata l’ultima, dove gli ascolti sono saliti sopra i 21 milioni.

Per il terzo anno consecutivo, comunque, gli ascolti sono cresciuti, toccando il massimo dal 2020 (l’ultima cerimonia pre-pandemia). Ci si aspettava forse un balzo maggiore, vista anche la presenza di film molto popolari, ma la realtà è che si tratta di una cifra notevole se si pensa che negli USA gli Oscar sono un evento ancora puramente televisivo (la Disney non li trasmette in streaming).

