Subito dopo il trionfo di Oppenheimer agli Oscar 2024, Christopher Nolan si è diretto in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

La prima a fare una domanda al regista è una stata una giornalista del Daily Mail che ha svelato qualcosa di inaspettato prima di porre il suo quesito: “Eravamo a scuola insieme!“.

Il regista, colto di sorpresa, è scoppiato a ridere e l’ha invitata a “non raccontare storie” di quell’epoca.

“No, non preoccuparti, non racconteremo a nessuno di quello che è successo tra di noi durante le lezioni del professor Tumble” ha ribattuto la donna. “Non è la cosa di cui mi aspettavo di parlare in questo momento” ha risposto il regista, facendo scoppiare a ridere tutti i giornalisti.

Riflettendo sull’intenso anno appena trascorso, Nolan ha definito “molto importante” i riconoscimenti ottenuti. “È davvero la strepitosa conclusione di un anno incredibile“.

Brandendo i suoi due Oscar, ha poi scherzato: “Adesso posso allenare i bicipiti, sono molto pesanti“.

Oppenheimer ha ottenuto in tutto ben sette vittorie, tra cui miglior film, fotografia, montaggio e colonna sonora.

“Non mi piace parlare dei messaggi dei film, perché se il cinema diventa didattico, non fa centro. Quello che voglio sottolineare è che il film finisce con un momento drammaticamente necessario di disperazione. È molto importante che nella realtà più che accettare la disperazione, la gente si stia mobilitando. Stanno sostenendo organizzazioni che lavorano per mettere pressione ai politici affinché riducano il numero di armi nuceali sul pianeta e lo rendano più sicuro“.

