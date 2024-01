Sono state annunciate le nomination agli ASC Awards 2024, i premi della American Society of Cinematographers, il sindacato dei direttori della forografia che spesso (ma non sempre) preludono al relativo Oscar alla migliore fotografia. 17 volte, negli ultimi 37 anni, il vincitore del premio dell’ASC ha ottenuto poi la statuetta. L’anno scorso l’ASC Award andò a Mandy Walker per Elvis, ma l’Oscar lo vinse James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Quest’anno colpiscono due aspetti: il primo, il fatto che quattro dei cinque film che hanno ottenuto la nomination siano in parte, o del tutto, in bianco e nero. Inoltre, stupisce la presenza di El Conde: il film di Pablo Larrain è decisamente un outsider della stagione degli Oscar.

I premi verranno assegnati il 3 marzo.

Miglior fotografia in un film

Edward Lachman, ASC for El Conde (Netflix)

Matthew Libatique, ASC, LPS for Maestro (Netflix)

Rodrigo Prieto, ASC, AMC for Killers of the Flower Moon (Apple TV+)

Robbie Ryan, ISC for Poor Things (Searchlight)

Hoyte van Hoytema, ASC, FSF, NSC for Oppenheimer (Universal Pictures)

Spotlight Award

Eric Branco for Story Ave. (Kino Lorber)

Krum Rodriguez for Citizen Saint

Warwick Thornton for The New Boy

Episodio di una serie regolare da un’ora

Ricardo Diaz for Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, “The Second Coming” (Max)

Rob C. Givens for Gotham Knights, “Daddy Issues” (CW)

M. David Mullen, ASC for The Marvelous Mrs. Maisel, “Four Minutes” (Prime Video)

Cathal Watters, ASC, ISC for Foundation, “In Seldon’s Shadow” (Apple TV+)

Glen Keenan for Star Trek: Strange New Worlds, “Hegemony” (Paramount+)

Miniserie o serie antologica o film tv

Dan Atherton for Great Expectations, “The Three Keys” (FX)

Sam Chiplin for The Lost Flowers of Alice Hart, “Part 1: Black Fire Orchid” (Prime Video)

Ben Kutchins, ASC for Boston Strangler (Hulu)

Igor Martinovic for George and Tammy, “Stand by Your Man” (Showtime)

Jason Oldak for Lessons in Chemistry, “Book of Calvin” (Apple TV+)

Tobias Schliessler, ASC for All the Light We Cannot See, “Episode 2” (Netflix)

Episodio di una serie da mezz’ora

Julian Court, BSC for The Diplomat, “The James Bond Clause” (Netflix)

Carl Herse for Barry, “Tricky Legacies” (Max)

Jon Joffin, ASC for Schmigadoon, “Something Real” (Apple TV+)

Blake McClure, ASC for Minx, “I Thought the Bed was Gonna Fly” (Starz)

Andrew Wehde for The Bear, “The Bear” (Hulu)

Documentario

Jeff Hutchens for Murder in Big Horn, “Episode 1” (Showtime)

Curren Sheldon for King Coal

D. Smith for Kokomo City (Magnolia Pictures)

Video musicale

Scott Cunningham, ASC for Gorilla (Performed by Little Simz)

Jon Joffin, ASC for At Home (Performed by Jon Bryant)

Andrey Nikoleav for Tanto (Performed Cassie Marin)

