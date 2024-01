Sono state annunciate le nomination alla 35 esima edizione dei PGA Awards, i premi della Producers Guild of America, il sindacato dei produttori americani (composto da ben 8400 membri), che verranno poi assegnati il 25 febbraio.

Come noto, spesso chi vince il PGA ottiene anche la statuetta più prestigiosa: un anno fa toccò a Everything Everywhere All At Once, che poi vinse l’Oscar. L’anno prima accadde lo stesso con CODA – I segni del cuore e l’anno precedente a Nomadland. In 25 edizioni su 34 finora il vincitore del PGA ha ottenuto l’Oscar come miglior film, e dal 2009 a oggi solo tre film si sono comportati diversamente: La grande scommessa, La la land, 1917.

In termini di nomination, il più delle volte corrispondono a quelle dell’Oscar a miglior film (inoltre sebbene l’Oscar a miglior film venga votato da tutti i membri dell’Academy, non solo dai produttori, ma il metodo utilizzato è lo stesso identico, quello preferenziale). L’anno scorso non erano presenti Niente di nuovo sul fronte occidentale, Women Talking – Il diritto di scegliere e Triangle of Sadness, che agli Oscar presero il posto di Black Panther: Wakanda Forever e Glass Onion: Knives Out e The Whale.

I dieci candidati di quest’anno sono assolutamente in linea con le aspettative: blockbuster come Barbie, Killers of the Flower Moon e Oppenheimer, film da festival come Past Lives, Maestro, Anatomia di una caduta, Povere Creature! e La zona d’interesse, e pellicole amate dalla critica come The Holdovers – Lezioni di vita.

È veramente difficile immaginare altri titoli che possano ottenere la nomination all’Oscar come miglior film quest’anno, anche perché questi dieci titoli contengono i cinque candidati al SAG Award come miglior cast d’insieme. Il 23 gennaio scopriremo se ci sarà qualche sorpresa.

Sul fronte animato, rispetto agli Annie Awards la Disney è riuscita a ottenere una nomination con Elemental: a farne le spese, verosimilmente, Nimona.

PGA AWARDS 2024: TUTTE LE NOMINATION

FILM

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

American Fiction

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature!

La zona d’interesse

Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures

Il ragazzo e l’airone

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Super Mario Bros. Il film

Tartarughe Ninja: Caos Mutante

TV

Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

David L. Wolper Award for Outstanding Producer of Limited or Anthology Series Television

All the Light We Cannot See

Beef

Daisy Jones and the Six

Fargo

Lessons in Chemistry

Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

Black Mirror: Beyond the Sea

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Quiz Lady

Reality

Red, White & Royal Blue

