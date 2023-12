Tra pochi giorni si apriranno le votazioni per selezionare i film delle categorie tecniche che poi i membri dell’Academy voteranno per le nomination agli Oscar.

Le votazioni da parte dei membri di otto categorie tecniche si terranno dal 14 al 18 dicembre, e il 21 dicembre verranno annunciate le shortlist di 10 titoli per categoria, dalle quali poi tutti i membri dell’Academy voteranno i cinque nominati dall’11 al 16 gennaio (le nomination verranno annunciate il 23 gennaio).

Nel caso dell’Oscar ai migliori effetti visivi, un comitato di esperti ha già selezionato i 20 finalisti tra i quali dovrà essere scelta la shortlist che verrà annunciata il 21 dicembre, e Variety ha rivelato ieri in esclusiva quali sono questi film. Li elenchiamo:

“Ant-Man and the Wasp: Quanumania” (Marvel Studios) “Aquaman and the Lost Kingdom” (Warner Bros.) “Barbie” (Warner Bros.) “The Boys in the Boat” (Amazon MGM Studios) “The Creator” (20th Century Studios) “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” (Paramount Pictures) “Godzilla: Minus One” (Toho) “Guardians of the Galaxy Vol. 3” (Marvel Studios) “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Walt Disney Pictures) “Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures) “The Marvels” (Marvel Studios) “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” (Paramount Pictures) “Napoleon” (Apple Original Films/Sony Pictures) “Nyad” (Netflix) “Poor Things” (Searchlight Pictures) “Rebel Moon: Part One – A Child of Fire” (Netflix) “Society of the Snow” (Netflix) “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures) “Transformers: Rise of the Beasts” (Paramount Pictures) “Wonka” (Warner Bros.)

Tra le pellicole escluse anche Oppenheimer di Christopher Nolan, uno dei favoriti alla corsa agli Oscar, che tuttavia è stato al centro delle conversazioni qualche mese fa circa il fatto che non contenesse effetti visivi digitali, mentre mancano anche Killers of the Flower Moon e Napoleon, così come cinecomic come The Flash e kolossal come La Sirenetta.

Tra i film presenti, invece, si fa notare Godzilla Minus One, film giapponese acclamato dalla critica e attualmente in testa alla classifica degli incassi negli USA. Sono poi presenti i tre film dei Marvel Studios, Barbie, Wonka, Aquaman e il Regno Perduto, The Creator, Indiana Jones 5 e diversi altri film ricchi di effetti visivi. Presenti anche tre film Netflix: Nyad, La società della neve e Rebel Moon. Sorprende poi la presenza tra i finalisti di The Boys in the Boat di Amazon, così come Spider-Man: Across the Spider-Verse, che potrebbe diventare il terzo film d’animazione della storia (dopo Nightmare Before Christmas e Kubo e la spada magica) a ottenere la nomination all’Oscar per i migliori effetti visivi.

Trovate tutte le informazioni sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

